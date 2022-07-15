عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/الإمارات-ترد-على-مزاعم-أمريكية-حول-احتماء-أثرياء-لهم-صلات-بالرئيس-الروسي-لديها-1065105225.html
الإمارات ترد على مزاعم أمريكية حول احتماء أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي لديها
الإمارات ترد على مزاعم أمريكية حول احتماء أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي لديها
قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الجمعة، إن بلاده تتشاور مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الروسية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:28+0000
2022-07-15T15:28+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8be1f0ff5b37726b50d5a2559edf59fd.jpg
وقال أنور قرقاش للصحفيين قبل زيارة رسمية سيقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفرنسا "نجري مشاورات مكثفة مع الحكومة الأمريكية بشأن الأفراد (الروس). نحن دولة يهيمن الدولار على اقتصادها وبالتالي من المهم لنا أن نجري تلك المحادثات".وتابع "هناك العديد من الروس غير الخاضعين لعقوبات والمهتمين بملاذات أكثر أمنا. العديد من هؤلاء لا يشعرون بالترحيب في دول أوروبية، ويشعرون أن تلك الحرب ستستغرق وقتا أطول من اللازم وينظرون في أمر البدائل. هؤلاء الأفراد غير الخاضعين لعقوبات لا علاقة لهم بالحرب ومحاولة جمعهم في فئة واحدة وربطهم بمشكلات أكبر يشكل معضلة".وكانت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، قالت أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في يونيو/حزيران إن واشنطن مستاءة من تقارير أفادت باحتماء أصول يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الإمارات.وتابع "لدينا تواصل قوي فيما يتعلق بالأفراد المدرجين (على قوائم عقوبات) والعديد من الأفراد غير المدرجين هم روس قلقون على أنفسهم من العداء الذي يشهدونه في أماكن اعتادوا العيش فيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220706/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-كيانات-إيرانية-في-الإمارات-والصين-1064783597.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_0856c57bd11c4a1770fba273b6cf134b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الإمارات ترد على مزاعم أمريكية حول احتماء أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي لديها

15:28 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الجمعة، إن بلاده تتشاور مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الروسية.
وقال أنور قرقاش للصحفيين قبل زيارة رسمية سيقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفرنسا "نجري مشاورات مكثفة مع الحكومة الأمريكية بشأن الأفراد (الروس). نحن دولة يهيمن الدولار على اقتصادها وبالتالي من المهم لنا أن نجري تلك المحادثات".
وتابع "هناك العديد من الروس غير الخاضعين لعقوبات والمهتمين بملاذات أكثر أمنا. العديد من هؤلاء لا يشعرون بالترحيب في دول أوروبية، ويشعرون أن تلك الحرب ستستغرق وقتا أطول من اللازم وينظرون في أمر البدائل. هؤلاء الأفراد غير الخاضعين لعقوبات لا علاقة لهم بالحرب ومحاولة جمعهم في فئة واحدة وربطهم بمشكلات أكبر يشكل معضلة".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية في الإمارات والصين
6 يوليو, 17:35 GMT
وكانت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، قالت أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في يونيو/حزيران إن واشنطن مستاءة من تقارير أفادت باحتماء أصول يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الإمارات.

وقال قرقاش: "إن الذين لا يخضعون للعقوبات أحرار فيما يريدون وإن العدد المستهدف صغير".

وتابع "لدينا تواصل قوي فيما يتعلق بالأفراد المدرجين (على قوائم عقوبات) والعديد من الأفراد غير المدرجين هم روس قلقون على أنفسهم من العداء الذي يشهدونه في أماكن اعتادوا العيش فيها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала