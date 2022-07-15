https://arabic.sputniknews.com/20220715/الإمارات-ترد-على-مزاعم-أمريكية-حول-احتماء-أثرياء-لهم-صلات-بالرئيس-الروسي-لديها-1065105225.html
الإمارات ترد على مزاعم أمريكية حول احتماء أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي لديها
الإمارات ترد على مزاعم أمريكية حول احتماء أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي لديها
قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الجمعة، إن بلاده تتشاور مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الروسية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:28+0000
2022-07-15T15:28+0000
2022-07-15T15:28+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أنور قرقاش للصحفيين قبل زيارة رسمية سيقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفرنسا "نجري مشاورات مكثفة مع الحكومة الأمريكية بشأن الأفراد (الروس). نحن دولة يهيمن الدولار على اقتصادها وبالتالي من المهم لنا أن نجري تلك المحادثات".وتابع "هناك العديد من الروس غير الخاضعين لعقوبات والمهتمين بملاذات أكثر أمنا. العديد من هؤلاء لا يشعرون بالترحيب في دول أوروبية، ويشعرون أن تلك الحرب ستستغرق وقتا أطول من اللازم وينظرون في أمر البدائل. هؤلاء الأفراد غير الخاضعين لعقوبات لا علاقة لهم بالحرب ومحاولة جمعهم في فئة واحدة وربطهم بمشكلات أكبر يشكل معضلة".وكانت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، قالت أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في يونيو/حزيران إن واشنطن مستاءة من تقارير أفادت باحتماء أصول يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الإمارات.وتابع "لدينا تواصل قوي فيما يتعلق بالأفراد المدرجين (على قوائم عقوبات) والعديد من الأفراد غير المدرجين هم روس قلقون على أنفسهم من العداء الذي يشهدونه في أماكن اعتادوا العيش فيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220706/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-كيانات-إيرانية-في-الإمارات-والصين-1064783597.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الإمارات ترد على مزاعم أمريكية حول احتماء أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي لديها
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قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الجمعة، إن بلاده تتشاور مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الروسية.
وقال أنور قرقاش للصحفيين قبل زيارة رسمية
سيقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفرنسا "نجري مشاورات مكثفة مع الحكومة الأمريكية بشأن الأفراد (الروس). نحن دولة يهيمن الدولار على اقتصادها وبالتالي من المهم لنا أن نجري تلك المحادثات".
وتابع "هناك العديد من الروس غير الخاضعين لعقوبات والمهتمين بملاذات أكثر أمنا. العديد من هؤلاء لا يشعرون بالترحيب في دول أوروبية، ويشعرون أن تلك الحرب ستستغرق وقتا أطول من اللازم وينظرون في أمر البدائل. هؤلاء الأفراد غير الخاضعين لعقوبات لا علاقة لهم بالحرب ومحاولة جمعهم في فئة واحدة وربطهم بمشكلات أكبر يشكل معضلة".
وكانت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، قالت أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في يونيو/حزيران إن واشنطن مستاءة من تقارير أفادت باحتماء أصول يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الإمارات.
وقال قرقاش: "إن الذين لا يخضعون للعقوبات أحرار فيما يريدون وإن العدد المستهدف صغير".
وتابع "لدينا تواصل قوي فيما يتعلق بالأفراد المدرجين (على قوائم عقوبات) والعديد من الأفراد غير المدرجين هم روس قلقون على أنفسهم من العداء الذي يشهدونه في أماكن اعتادوا العيش فيها".