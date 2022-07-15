https://arabic.sputniknews.com/20220715/البيت-الأبيض-ارتفاع-سعر-شحن-الحاويات-من-آسيا-إلى-الولايات-المتحدة-10-أضعاف--1065071902.html
البيت الأبيض: ارتفاع سعر شحن الحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة 10 أضعاف
البيت الأبيض: ارتفاع سعر شحن الحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة 10 أضعاف
قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، براين ديس، الخميس، إن سعر شحن حاوية من آسيا إلى الولايات المتحدة زاد عشرة أضعاف خلال وباء كورونا ويرجع ذلك جزئيا... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T00:33+0000
2022-07-15T00:33+0000
2022-07-15T00:33+0000
مركبة الشحن
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ديس خلال محادثة نظمها معهد أسبن الأمريكي: "كان لقضايا المنافسة والأداء في الشحن البحري امتداد عميق على اقتصادنا للخروج من وباء مع قيود أساسية على سلسلة التوريد والإمداد".وأضاف: "لدينا صناعة عالية التركيز تهيمن عليها ثلاثة تحالفات، وخلال الوباء، ارتفع سعر الشحن والحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة بأكثر من عشرة أضعاف".وأشار ديس إلى أن الولايات المتحدة واجهت مشاكل كبيرة مع الشحنات الخارجية خلال الوباء.وقال إن حاويات الشحن تتراكم في الموانئ بسبب التدابير الوبائية لإدارة بايدن التي تسببت في انخفاض الإنتاج ونقص حوافز العمل والتمرد بين بعض العمال ضد اللقاح وغيرها.كما أدى نقص العمال لتفريغ مئات الآلاف من الحاويات إلى زيادة الأسعار، مما ساهم بشكل أكبر في تقييد النمو الاقتصادي المتوقع، وفقا للتقارير.وفي يونيو، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون ليصبح قانونا يصلح صناعة الشحن الأمريكية ويوفر ضمانات لمنع الشركات من التلاعب بالسوق.
https://arabic.sputniknews.com/20200611/رسميا-أمريكا-تدخل-حالة-الركود-الاقتصادي-1045683426.html
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مركبة الشحن, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: ارتفاع سعر شحن الحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة 10 أضعاف
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قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، براين ديس، الخميس، إن سعر شحن حاوية من آسيا إلى الولايات المتحدة زاد عشرة أضعاف خلال وباء كورونا ويرجع ذلك جزئيا إلى قضايا المنافسة والأداء في الشحن البحري.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ديس خلال محادثة نظمها معهد أسبن الأمريكي: "كان لقضايا المنافسة والأداء في الشحن البحري امتداد عميق على اقتصادنا للخروج من وباء مع قيود أساسية على سلسلة التوريد والإمداد".
وأضاف: "لدينا صناعة عالية التركيز تهيمن عليها ثلاثة تحالفات، وخلال الوباء، ارتفع سعر الشحن والحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة بأكثر من عشرة أضعاف".
وأشار ديس إلى أن الولايات المتحدة واجهت مشاكل كبيرة مع الشحنات الخارجية خلال الوباء.
وقال إن حاويات الشحن تتراكم في الموانئ بسبب التدابير الوبائية لإدارة بايدن التي تسببت في انخفاض الإنتاج ونقص حوافز العمل والتمرد بين بعض العمال ضد اللقاح وغيرها.
كما أدى نقص العمال لتفريغ مئات الآلاف من الحاويات إلى زيادة الأسعار، مما ساهم بشكل أكبر في تقييد النمو الاقتصادي المتوقع، وفقا للتقارير.
وفي يونيو، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون ليصبح قانونا يصلح صناعة الشحن الأمريكية
ويوفر ضمانات لمنع الشركات من التلاعب بالسوق.