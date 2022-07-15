https://arabic.sputniknews.com/20220715/البيت-الأبيض-واشنطن-ستواصل-الضغط-الاقتصادي-على-طهران-1065105794.html

البيت الأبيض: واشنطن ستواصل الضغط الاقتصادي على طهران

البيت الأبيض: واشنطن ستواصل الضغط الاقتصادي على طهران

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران، لحين امتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T15:54+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، خلال إحاطة له من على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى السعودية: "سنواصل القيام بذلك حتى ونحن نعمل على طاولة المفاوضات".وأضاف أن الصفقة مع إيران "مدرجة على جدول الأعمال" والقرار بشأن العودة من عدمه لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة متروك لطهران، وواشنطن تنتظر هذه العودة.وقال ردا على سؤال استفساري عن المدة التي كانت الولايات المتحدة مستعدة للانتظار: "لن ننتظر إلى الأبد، لكننا لا نحدد التواريخ في التقويم أيضًا".واختتم سوليفان بالقول: "أيضا، لا ننتظر في مسألة ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران".وجاء تصريح سوليفان هذا على خلفية جولة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشرق أوسطية الراهنة وتحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الخميس، من أن إيران ستدفع "ثمنا باهظا" إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي؛ وفي ظل الجمود الذي تشهده المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، مطلع الشهر الجاري، محادثات غير مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حول الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي، وسبقت هذه الجولة في الدوحة عدة جولات تفاوضية في فيينا لم تسفر عن تقدم لافت.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/وسط-استعدادات-دولية-لاستئناف-المفاوضات-ما-دلالات-استضافة-قطر-محادثات-النووي-بين-إيران-وأمريكا؟-1064308865.html

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