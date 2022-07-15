https://arabic.sputniknews.com/20220715/البيت-الأبيض-يعلن-التزام-الرياض-بالحفاظ-على-توازن-سوق-النفط-العالمي-1065120667.html
البيت الأبيض يعلن التزام الرياض بالحفاظ على توازن سوق النفط العالمي
البيت الأبيض يعلن التزام الرياض بالحفاظ على توازن سوق النفط العالمي
أعلن البيت الأبيض، ليل الجمعة السبت، التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على توازن سوق النفط العالمي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T23:57+0000
2022-07-15T23:57+0000
2022-07-15T23:57+0000
جو بايدن
البيت الأبيض
أسعار النفط اليوم
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وفي بيان سعودي أمريكي مشترك، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، نوه الطرفان بأهمية تعاونهما الاستراتيجي الاقتصادي والاستثماري، مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية.واتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل، وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة، وفقا لـ"واس".وذكر بيان البيت الأبيض، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم توازن سوق النفط العالمية من أجل النمو الاقتصادي المستدام. ورحبت الولايات المتحدة بزيادة مستويات الإنتاج بنسبة 50 بالمئة عما كان مقررا في يوليو/تموز وأغسطس/آب. هذه الخطوات والخطوات الإضافية التي نتوقعها خلال الأسابيع المقبلة ساعدت وستساعد على استقرار الأسواق بشكل كبير".
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-ومحمد-بن-سلمان-يعلقان-على-مسألة-مقتل-الصحفي-السعودي-جمال-خاشقجي-1065120155.html
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جو بايدن, البيت الأبيض, أسعار النفط اليوم
البيت الأبيض يعلن التزام الرياض بالحفاظ على توازن سوق النفط العالمي
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أعلن البيت الأبيض، ليل الجمعة السبت، التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على توازن سوق النفط العالمي.
وفي بيان سعودي أمريكي مشترك، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، نوه الطرفان بأهمية تعاونهما الاستراتيجي الاقتصادي
والاستثماري، مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية.
ورحبت الولايات المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
واتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل، وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة، وفقا لـ"واس".
وذكر بيان البيت الأبيض، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم توازن سوق النفط العالمية من أجل النمو الاقتصادي المستدام. ورحبت الولايات المتحدة بزيادة مستويات الإنتاج بنسبة 50 بالمئة عما كان مقررا في يوليو/تموز وأغسطس/آب. هذه الخطوات والخطوات الإضافية التي نتوقعها خلال الأسابيع المقبلة ساعدت وستساعد على استقرار الأسواق بشكل كبير".