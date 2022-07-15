https://arabic.sputniknews.com/20220715/الجزائر-تزود-إيطاليا-بـ-4-مليارات-متر-مكعب-إضافية-من-الغاز-1065104725.html
الجزائر تزود إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز
الجزائر تزود إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز
قررت الجزائر رفع شحنات الغاز المقدمة لإيطاليا بـ 4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل، حسب شركة "سونطراك". 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:21+0000
2022-07-15T15:21+0000
2022-07-15T15:21+0000
العالم
الجزائر
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وأكدت "سونطراك"، أن قرارها القاضي "برفع صادراتها من الغاز إلى شركة إيني الإيطالية، وشركائها الإيطاليين الآخرين من الأسبوع القادم، سيعزز من العلاقة بين الشركتين".يذكر أن الجزائر صدرت 13.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا منذ بداية العام، وتخطط "سونطراك" لشحن ستة مليارات متر مكعب أخرى في نهاية العام الجاري.وسيزور رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يوم الاثنين المقبل الجزائر للتوقيع على اتفاقيات جديدة في قطاع الغاز، حسب ما نشره الإعلام الإيطالي صبيحة اليوم. يذكر أن رئيس مجلس إدارة سونطراك توفيق حكار أعلن، الأسبوع الماضي، عن تقدم المفاوضات لمراجعة أسعار الغاز مع جميع الزبائن، وتوصل الشركة لاتفاق مع ثلاث دول تتضمن أسعارا جديدة، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع "إنجي" الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/إيطاليا-تحل-محل-إسبانيا-في-ملف-الغاز-الجزائري-ما-السيناريوهات-المرتقبة؟-1062853840.html
الجزائر
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049167318_232:0:4328:3072_1920x0_80_0_0_d46875b4f77df3270a5414a0ef77ae61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الجزائر, إيطاليا
الجزائر تزود إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز
تابعنا عبر
قررت الجزائر رفع شحنات الغاز المقدمة لإيطاليا بـ 4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل، حسب شركة "سونطراك".
الجزائر - سبوتنيك. وأكدت "سونطراك"، أن قرارها القاضي "برفع صادراتها من الغاز إلى شركة إيني الإيطالية، وشركائها الإيطاليين الآخرين من الأسبوع القادم، سيعزز من العلاقة بين الشركتين".
يذكر أن الجزائر صدرت 13.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا منذ بداية العام، وتخطط "سونطراك" لشحن ستة مليارات متر مكعب أخرى في نهاية العام الجاري.
وسيزور رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يوم الاثنين المقبل الجزائر للتوقيع على اتفاقيات جديدة في قطاع الغاز، حسب ما نشره الإعلام الإيطالي صبيحة اليوم.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة سونطراك توفيق حكار أعلن، الأسبوع الماضي، عن تقدم المفاوضات لمراجعة أسعار الغاز مع جميع الزبائن، وتوصل الشركة لاتفاق مع ثلاث دول تتضمن أسعارا جديدة، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع "إنجي" الفرنسية.