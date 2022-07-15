https://arabic.sputniknews.com/20220715/الجيش-الإيراني-بايدن-كان-نائما-وغير-واع-عندما-أطلق-تهديداته-ضد-بلادنا-1065081162.html

الجيش الإيراني: بايدن كان "نائما وغير واع" عندما أطلق تهديداته ضد بلادنا

الجيش الإيراني: بايدن كان "نائما وغير واع" عندما أطلق تهديداته ضد بلادنا

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان "نائما وغير واع" عندما أطلق تهديداته ضد... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T09:08+0000

2022-07-15T09:08+0000

2022-07-15T09:08+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1065041334_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_9b07c26e8888579c9509bf8543a66fe5.jpg

طهران - سبوتنيك. وأضاف شكارجي، بأن "الأمريكيين والصهاينة يعلمون جيدا أن عليهم أن يدفعوا ثمن حتى إطلاقهم كلمة "استخدام القوة ضد إيران".وأضاف أن "بلاده لن تتهاون، وكما أرعبت عسكريي الولايات المتحدة في الخليج ستسلك نفس الطريق معهم، وعلى بايدن أن يتذكر ذلك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن بلاده من الممكن أن تستخدم القوة ضد إيران "كملاذ أخير" في حال فشل مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).كذلك، علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اجتماع حكومي يوم الأربعاء، على زيارة بايدن للمنطقة، قائلا: "أبلغنا الأمريكيين أننا سنرد بحزم على أدنى تحرك يطال إيران"، مؤكداً أنه "لا يحق لأحد التحدث مع الشعب الإيراني بلغة القوة".وأشار إلى زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، قائلا: "إذا كانت زياراتهم لدول المنطقة تهدف إلى تعزيز موقف الكيان الصهيوني وتطبيع علاقات هذا الكيان مع بعض الدول، فهذه المحاولات لن توفر الأمن للصهاينة بأي شكل من الأشكال".كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقت سابق يوم أمس، أن "تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة يتطلب تغييراً عمليا في سلوك الولايات المتحدة الأمريكية".

https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-واشنطن-قد-تستخدم-القوة-ضد-إيران-كملاذ-أخير-حال-فشل-مفاوضات-الاتفاق-النووي-1065035027.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن