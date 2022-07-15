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الجيش الإيراني: بايدن كان "نائما وغير واع" عندما أطلق تهديداته ضد بلادنا
الجيش الإيراني: بايدن كان "نائما وغير واع" عندما أطلق تهديداته ضد بلادنا
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان "نائما وغير واع" عندما أطلق تهديداته ضد... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:08+0000
2022-07-15T09:08+0000
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طهران - سبوتنيك. وأضاف شكارجي، بأن "الأمريكيين والصهاينة يعلمون جيدا أن عليهم أن يدفعوا ثمن حتى إطلاقهم كلمة "استخدام القوة ضد إيران".وأضاف أن "بلاده لن تتهاون، وكما أرعبت عسكريي الولايات المتحدة في الخليج ستسلك نفس الطريق معهم، وعلى بايدن أن يتذكر ذلك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن بلاده من الممكن أن تستخدم القوة ضد إيران "كملاذ أخير" في حال فشل مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).كذلك، علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اجتماع حكومي يوم الأربعاء، على زيارة بايدن للمنطقة، قائلا: "أبلغنا الأمريكيين أننا سنرد بحزم على أدنى تحرك يطال إيران"، مؤكداً أنه "لا يحق لأحد التحدث مع الشعب الإيراني بلغة القوة".وأشار إلى زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، قائلا: "إذا كانت زياراتهم لدول المنطقة تهدف إلى تعزيز موقف الكيان الصهيوني وتطبيع علاقات هذا الكيان مع بعض الدول، فهذه المحاولات لن توفر الأمن للصهاينة بأي شكل من الأشكال".كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقت سابق يوم أمس، أن "تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة يتطلب تغييراً عمليا في سلوك الولايات المتحدة الأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-واشنطن-قد-تستخدم-القوة-ضد-إيران-كملاذ-أخير-حال-فشل-مفاوضات-الاتفاق-النووي-1065035027.html
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الجيش الإيراني: بايدن كان "نائما وغير واع" عندما أطلق تهديداته ضد بلادنا

09:08 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان "نائما وغير واع" عندما أطلق تهديداته ضد إيران يوم أمس من إسرائيل.
طهران - سبوتنيك. وأضاف شكارجي، بأن "الأمريكيين والصهاينة يعلمون جيدا أن عليهم أن يدفعوا ثمن حتى إطلاقهم كلمة "استخدام القوة ضد إيران".

وأضاف أن "بلاده لن تتهاون، وكما أرعبت عسكريي الولايات المتحدة في الخليج ستسلك نفس الطريق معهم، وعلى بايدن أن يتذكر ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن بلاده من الممكن أن تستخدم القوة ضد إيران "كملاذ أخير" في حال فشل مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران كملاذ أخير حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي
13 يوليو, 19:05 GMT
كذلك، علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اجتماع حكومي يوم الأربعاء، على زيارة بايدن للمنطقة، قائلا: "أبلغنا الأمريكيين أننا سنرد بحزم على أدنى تحرك يطال إيران"، مؤكداً أنه "لا يحق لأحد التحدث مع الشعب الإيراني بلغة القوة".

وأشار إلى زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، قائلا: "إذا كانت زياراتهم لدول المنطقة تهدف إلى تعزيز موقف الكيان الصهيوني وتطبيع علاقات هذا الكيان مع بعض الدول، فهذه المحاولات لن توفر الأمن للصهاينة بأي شكل من الأشكال".

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقت سابق يوم أمس، أن "تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة يتطلب تغييراً عمليا في سلوك الولايات المتحدة الأمريكية".
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