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https://arabic.sputniknews.com/20220715/الخارجية-الصينية-تصف-الولايات-المتحدة-بكلمتين-1065080459.html
الخارجية الصينية تصف الولايات المتحدة بكلمتين
الخارجية الصينية تصف الولايات المتحدة بكلمتين
وجهت وزارة الخارجية الصينية تهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:46+0000
2022-07-15T09:07+0000
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وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن بلاده توجه تهمة الكذب إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى "أنها تكذب".وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد وصف الولايات المتحدة في وقت سابق بأنها الخطر الأكبر على السلام والتنمية في كوكبنا الأرض.
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الخارجية الصينية تصف الولايات المتحدة بكلمتين

08:46 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 09:07 GMT 15.07.2022)
© Sputnik . Павел Львов / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بكين
مدينة بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Павел Львов
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وجهت وزارة الخارجية الصينية تهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن بلاده توجه تهمة الكذب إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى "أنها تكذب".
وأضاف: "الولايات المتحدة إمبراطورية الكذب".
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد وصف الولايات المتحدة في وقت سابق بأنها الخطر الأكبر على السلام والتنمية في كوكبنا الأرض.
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