https://arabic.sputniknews.com/20220715/الخارجية-الصينية-تصف-الولايات-المتحدة-بكلمتين-1065080459.html
الخارجية الصينية تصف الولايات المتحدة بكلمتين
الخارجية الصينية تصف الولايات المتحدة بكلمتين
وجهت وزارة الخارجية الصينية تهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:46+0000
2022-07-15T08:46+0000
2022-07-15T09:07+0000
العالم
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وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن بلاده توجه تهمة الكذب إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى "أنها تكذب".وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد وصف الولايات المتحدة في وقت سابق بأنها الخطر الأكبر على السلام والتنمية في كوكبنا الأرض.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الصينية تصف الولايات المتحدة بكلمتين
08:46 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 09:07 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
وجهت وزارة الخارجية الصينية تهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن بلاده توجه تهمة الكذب إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى "أنها تكذب".
وأضاف: "الولايات المتحدة إمبراطورية الكذب".
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد وصف الولايات المتحدة في وقت سابق بأنها الخطر الأكبر على السلام والتنمية في كوكبنا الأرض.