https://arabic.sputniknews.com/20220715/الدفاع-الروسية-صواريخ-عالية-الدقة-تصيب-مبنى-ثكنة-عسكرية-للضباط-في-مدينة-فينيتسا-1065083489.html
الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة تصيب مبنى ثكنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسا الأوكرانية
الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة تصيب مبنى ثكنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسا الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن صواريخ بحرية عالية الدقة من طراز "كاليبر" أصابت في الـ14 من يوليو مبنى ثكنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:27+0000
2022-07-15T09:27+0000
2022-07-15T09:56+0000
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وأعلنت الدفاع الروسية في بيانها مقتل موردي أسلحة أجانب وأفراد من القوات الأوكرانية جراء قصف المنشأة العسكرية في فينيتسا.وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في 14 يوليو، أصابت صواريخ كاليبر البحرية عالية الدقة ثكنة للضباط في مدينة فينيتسا، حيث عقد اجتماع لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي الأسلحة الأجانب عند توجيه الضربة على هذه الثكنة العسكرية بشأن نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تنظيم إصلاح أسطول الطيران الأوكراني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا, العالم
الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة تصيب مبنى ثكنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسا الأوكرانية
09:27 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن صواريخ بحرية عالية الدقة من طراز "كاليبر" أصابت في الـ14 من يوليو مبنى ثكنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسا.
وأعلنت الدفاع الروسية في بيانها مقتل موردي أسلحة أجانب وأفراد من القوات الأوكرانية جراء قصف المنشأة العسكرية في فينيتسا.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في 14 يوليو، أصابت صواريخ كاليبر البحرية عالية الدقة ثكنة للضباط في مدينة فينيتسا، حيث عقد اجتماع لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي الأسلحة الأجانب عند توجيه الضربة على هذه الثكنة العسكرية بشأن نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تنظيم إصلاح أسطول الطيران الأوكراني".