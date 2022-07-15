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https://arabic.sputniknews.com/20220715/الرئيس-الصيني-يزور-سرا-منطقة-الأويغور-لأول-مرة-منذ-وقع-هجوم-أثناء-زيارته-عام-2014-1065105952.html
الرئيس الصيني يزور سرا منطقة "الأويغور" لأول مرة منذ وقع هجوم أثناء زيارته عام 2014
الرئيس الصيني يزور سرا منطقة "الأويغور" لأول مرة منذ وقع هجوم أثناء زيارته عام 2014
قام الرئيس الصيني شي جينبينغ، بزيارة سرية إلى إقليم شينجيانغ في شمال غرب البلاد، حيث تعيش أقلية الأويغور ومجموعات اتنية مسلمة محلية أخرى. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:51+0000
2022-07-15T15:51+0000
العالم
الصين
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وهذه أول زيارة للرئيس إلى هذه المنطقة منذ العام 2014، عندما وقع هجوم في اليوم الأخير من زيارته شكل بداية حملة مكافحة إرهاب واسعة النطاق.وتتهم دراسات غربية بكين باعتقال أكثر من مليون من أفراد أقلية الأويغور ومجموعات اتنية مسلمة محلية أخرى في "مخيمات إعادة تأهيل"، وبفرض "العمل القسري" و"التعقيم الإجباري" في هذا الإقليم.لكن الصين تقدم هذه "المخيمات" على أنها "مراكز تدريب مهني" مخصصة لمكافحة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة ما بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي.وتقول بكين إنها لا تفرض أي تعقيم إنما تطبّق فقط السياسة الوطنية للحدّ من الولادات التي لم تكن مطبّقة بشكل كامل في شينجيانغ في السابق.وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الرئيس رحّب بالتقدم الاجتماعي الاقتصادي المحرز في المنطقة أثناء زيارة سرّية بدأت الثلاثاء في أورومتشي، عاصمة الإقليم.ونشرت وسائل إعلام حكومية مشاهد تُظهر شي يتحدث مع طلاب ومسؤولين محليين ويحضر عرضًا فولكلوريًا وسكانًا يصفّقون له.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/-أولمبياد-بكين-ألعاب-إبادة-جماعية-هتافات-رددها-متظاهرون-من-الأويغور-1057869153.html
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العالم, الصين

الرئيس الصيني يزور سرا منطقة "الأويغور" لأول مرة منذ وقع هجوم أثناء زيارته عام 2014

15:51 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
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قام الرئيس الصيني شي جينبينغ، بزيارة سرية إلى إقليم شينجيانغ في شمال غرب البلاد، حيث تعيش أقلية الأويغور ومجموعات اتنية مسلمة محلية أخرى.
وهذه أول زيارة للرئيس إلى هذه المنطقة منذ العام 2014، عندما وقع هجوم في اليوم الأخير من زيارته شكل بداية حملة مكافحة إرهاب واسعة النطاق.
وتتهم دراسات غربية بكين باعتقال أكثر من مليون من أفراد أقلية الأويغور ومجموعات اتنية مسلمة محلية أخرى في "مخيمات إعادة تأهيل"، وبفرض "العمل القسري" و"التعقيم الإجباري" في هذا الإقليم.
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لكن الصين تقدم هذه "المخيمات" على أنها "مراكز تدريب مهني" مخصصة لمكافحة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة ما بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي.
وتقول بكين إنها لا تفرض أي تعقيم إنما تطبّق فقط السياسة الوطنية للحدّ من الولادات التي لم تكن مطبّقة بشكل كامل في شينجيانغ في السابق.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الرئيس رحّب بالتقدم الاجتماعي الاقتصادي المحرز في المنطقة أثناء زيارة سرّية بدأت الثلاثاء في أورومتشي، عاصمة الإقليم.
ونشرت وسائل إعلام حكومية مشاهد تُظهر شي يتحدث مع طلاب ومسؤولين محليين ويحضر عرضًا فولكلوريًا وسكانًا يصفّقون له.
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