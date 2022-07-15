https://arabic.sputniknews.com/20220715/السلطات-العمانية-تتوعد-من-يعرض-نفسه-والآخرين-للخطر-بسبب-الحالة-الجوية-وتؤكد-تلقينا-386-بلاغا--1065080199.html
السلطات العمانية تتوعد من يعرض نفسه والآخرين للخطر بسبب الحالة الجوية وتؤكد: تلقينا 386 بلاغا
السلطات العمانية تتوعد من يعرض نفسه والآخرين للخطر بسبب الحالة الجوية وتؤكد: تلقينا 386 بلاغا
توعدت السلطات العمانية كل من يعرض نفسه والآخرين للخطر، بسبب ما تمر به البلاد من حالة جوية أدت إلى تساقط الأمطار بغزارة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:37+0000
2022-07-15T08:37+0000
2022-07-15T08:37+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العمانية أكدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العماني، تشديد إجراءاتها القانونية ضد بعض الأشخاص الذين يقومون بالقفز والسباحة في مجاري الأودية، أو يتعمدون عبورها أثناء جريان الماء، أو يستعرضون بالوقوف على المنحدرات والمرتفعات الشاهقة.ونقلت الوكالة عن العقيد عبد الله بن صالح النجاشي مدير عام الدفاع المدني بهيئة الدفاع المدني والإسعاف قوله: "عدد البلاغات التي تعاملت معها هيئة الدفاع المدني والإسعاف في مختلف محافظات سلطنة عُمان بلغ (386) بلاغًا منذ بداية الحالة الجوية الأسبوع الماضي".وعن طبيعة تلك البلاغات أوضح النجاشي أن منها 34 بلاغًا عن "احتجاز أشخاص بالمركبات نتيجة المجازفة بعبور الأودية إضافة إلى الاحتجاز بالمنازل بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، و12 حادث غرق بالأودية والبرك المائية والشواطئ".وأشار إلى أن "عدد حوادث الحريق بجميع المحافظات بلغ 74 حريقا، فيما تعاملت فرق الإنقاذ البري مع 12 بلاغًا أغلبها لاحتجاز أشخاص بالمركبات جراء الحوادث المرورية، بالإضافة إلى 254 بلاغًا تعاملت معها فرق الإسعاف من خلال تقديم العناية الطبية الطارئة ومن ثم النقل إلى المؤسسات الصحية".وناشد بيان الهيئة المواطنين والمقيمين ضرورة "الالتزام بإرشادات السلامة وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن الخطرة والمرتفعات وحواف مجاري الأودية والتعاون مع رجال الهيئة والجهات المختصة والتقيد بالتعليمات التي تصدر عنها حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات".
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سلطنة عمان
السلطات العمانية تتوعد من يعرض نفسه والآخرين للخطر بسبب الحالة الجوية وتؤكد: تلقينا 386 بلاغا
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توعدت السلطات العمانية كل من يعرض نفسه والآخرين للخطر، بسبب ما تمر به البلاد من حالة جوية أدت إلى تساقط الأمطار بغزارة.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء
العمانية أكدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العماني، تشديد إجراءاتها القانونية ضد بعض الأشخاص الذين يقومون بالقفز والسباحة في مجاري الأودية، أو يتعمدون عبورها أثناء جريان الماء، أو يستعرضون بالوقوف على المنحدرات والمرتفعات الشاهقة.
ونقلت الوكالة عن العقيد عبد الله بن صالح النجاشي مدير عام الدفاع المدني بهيئة الدفاع المدني والإسعاف قوله: "عدد البلاغات التي تعاملت معها هيئة الدفاع المدني والإسعاف في مختلف محافظات سلطنة عُمان بلغ (386) بلاغًا منذ بداية الحالة الجوية الأسبوع الماضي".
وعن طبيعة تلك البلاغات أوضح النجاشي أن منها 34 بلاغًا عن "احتجاز أشخاص بالمركبات
نتيجة المجازفة بعبور الأودية إضافة إلى الاحتجاز بالمنازل بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، و12 حادث غرق بالأودية والبرك المائية والشواطئ".
ولفت المسؤول العماني إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تمكنت من إنقاذ 40 شخصًا من مجاري الأودية والمنازل.
وأشار إلى أن "عدد حوادث الحريق بجميع المحافظات بلغ 74 حريقا، فيما تعاملت فرق الإنقاذ البري مع 12 بلاغًا أغلبها لاحتجاز أشخاص بالمركبات جراء الحوادث المرورية، بالإضافة إلى 254 بلاغًا تعاملت معها فرق الإسعاف من خلال تقديم العناية الطبية الطارئة ومن ثم النقل إلى المؤسسات الصحية".
وناشد بيان الهيئة المواطنين والمقيمين ضرورة "الالتزام بإرشادات السلامة
وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن الخطرة والمرتفعات وحواف مجاري الأودية والتعاون مع رجال الهيئة والجهات المختصة والتقيد بالتعليمات التي تصدر عنها حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات".