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الشرطة: اعتقال شخص في ميليتوبول كان يعد لشن هجوم إرهابي
الشرطة: اعتقال شخص في ميليتوبول كان يعد لشن هجوم إرهابي
اعتقلت شرطة ميليتوبول شخصا سكان حي بريازوفسكي في منطقة زابوروجيه، الذي كان يعد لشن هجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:22+0000
2022-07-15T08:23+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء عبر تلغرام المديرية الرئيسية بوزارة الداخلية للمنطقة: "احتجز موظفو فريق الاستجابة السريعة التابع لمديرية الشؤون الداخلية في ميليتوبول أحد سكان مقاطعة بريازوفسكي، الذي كان يعد لعمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة. كما تم ضبط 15 قطعة سلاح وذخيرة في مكان إقامة المحتجز".
https://arabic.sputniknews.com/20220711/الداخلية-كييف-تحاول-اغتيار-رئيس-إدارة-ميليتوبل-1064938912.html
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أخبار أوكرانيا

الشرطة: اعتقال شخص في ميليتوبول كان يعد لشن هجوم إرهابي

08:22 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 15.07.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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اعتقلت شرطة ميليتوبول شخصا سكان حي بريازوفسكي في منطقة زابوروجيه، الذي كان يعد لشن هجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة.
وجاء عبر تلغرام المديرية الرئيسية بوزارة الداخلية للمنطقة: "احتجز موظفو فريق الاستجابة السريعة التابع لمديرية الشؤون الداخلية في ميليتوبول أحد سكان مقاطعة بريازوفسكي، الذي كان يعد لعمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة. كما تم ضبط 15 قطعة سلاح وذخيرة في مكان إقامة المحتجز".
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:19 GMT
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