https://arabic.sputniknews.com/20220715/الشرطة-اعتقال-شخص-في-ميليتوبول-كان-يعد-لشن-هجوم-إرهابي-1065079329.html
الشرطة: اعتقال شخص في ميليتوبول كان يعد لشن هجوم إرهابي
الشرطة: اعتقال شخص في ميليتوبول كان يعد لشن هجوم إرهابي
اعتقلت شرطة ميليتوبول شخصا سكان حي بريازوفسكي في منطقة زابوروجيه، الذي كان يعد لشن هجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:22+0000
2022-07-15T08:22+0000
2022-07-15T08:23+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء عبر تلغرام المديرية الرئيسية بوزارة الداخلية للمنطقة: "احتجز موظفو فريق الاستجابة السريعة التابع لمديرية الشؤون الداخلية في ميليتوبول أحد سكان مقاطعة بريازوفسكي، الذي كان يعد لعمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة. كما تم ضبط 15 قطعة سلاح وذخيرة في مكان إقامة المحتجز".
https://arabic.sputniknews.com/20220711/الداخلية-كييف-تحاول-اغتيار-رئيس-إدارة-ميليتوبل-1064938912.html
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أخبار أوكرانيا
الشرطة: اعتقال شخص في ميليتوبول كان يعد لشن هجوم إرهابي
08:22 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
اعتقلت شرطة ميليتوبول شخصا سكان حي بريازوفسكي في منطقة زابوروجيه، الذي كان يعد لشن هجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة.
وجاء عبر تلغرام المديرية الرئيسية بوزارة الداخلية للمنطقة: "احتجز موظفو فريق الاستجابة السريعة التابع لمديرية الشؤون الداخلية في ميليتوبول أحد سكان مقاطعة بريازوفسكي، الذي كان يعد لعمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة. كما تم ضبط 15 قطعة سلاح وذخيرة في مكان إقامة المحتجز".