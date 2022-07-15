https://arabic.sputniknews.com/20220715/العراق-الإطار-التنسيقي-يدعو-البرلمان-إلى-انتخاب-رئيس-الجمهورية-خلال-هذا-الأسبوع-1065119680.html

العراق.. الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى انتخاب رئيس الجمهورية خلال أسبوع

العراق.. الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى انتخاب رئيس الجمهورية خلال أسبوع

دعا الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T21:58+0000

2022-07-15T21:58+0000

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أخبار العراق اليوم

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وذكر بيان للإطار التنسيقي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وأقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك".وأضاف البيان، "كما يدعو الإطار التنسيقي رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية".كما جدد دعوة الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من أجل الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة.

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أخبار العراق اليوم