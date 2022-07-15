عربي
إعلام: سماع دوي انفجارات في غلاف غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.. فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20220715/العراق-الإطار-التنسيقي-يدعو-البرلمان-إلى-انتخاب-رئيس-الجمهورية-خلال-هذا-الأسبوع-1065119680.html
العراق.. الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى انتخاب رئيس الجمهورية خلال أسبوع
العراق.. الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى انتخاب رئيس الجمهورية خلال أسبوع
دعا الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T21:58+0000
2022-07-15T21:59+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103362/15/1033621587_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc2f8e72dcd928a6d088f3cf0f9b8934.jpg
وذكر بيان للإطار التنسيقي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وأقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك".وأضاف البيان، "كما يدعو الإطار التنسيقي رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية".كما جدد دعوة الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من أجل الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/محمد-بن-سلمان-والكاظمي-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-عدد-من-القضايا-الإقليمية-1065119175.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103362/15/1033621587_157:0:1117:720_1920x0_80_0_0_4bae87b7e86ea5e7e3c7f5d90e80e491.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

العراق.. الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى انتخاب رئيس الجمهورية خلال أسبوع

21:58 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 15.07.2022)
© إعلام البرلمان العراقياجتماع للقادة والزعماء السياسيين في العراق
اجتماع للقادة والزعماء السياسيين في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© إعلام البرلمان العراقي
تابعنا عبرTelegram
دعا الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع.
وذكر بيان للإطار التنسيقي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وأقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك".
وأضاف البيان، "كما يدعو الإطار التنسيقي رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية".
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
محمد بن سلمان والكاظمي يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية
21:37 GMT
كما جدد دعوة الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من أجل الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала