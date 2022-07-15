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العراق... الصدر يجدد الدعوة لحل الفصائل المسلحة ويحذر من عودة "المجرب"
العراق... الصدر يجدد الدعوة لحل الفصائل المسلحة ويحذر من عودة "المجرب"
جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة، فيما أكد على ضرورة عدم تولي شخصيات سياسية... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:37+0000
2022-07-15T11:37+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك في كلمة للصدر تلاها عنه رجل الدين محمود الجياشي، خلال صلاة الجمعة التي أقيمت بحضور مئات الآلاف من أتباع التيار الصدري.ودعا زعيم التيار الصدري في كلمته إلى إبعاد الحشد الشعبي عن التدخلات الخارجية.وأكد الصدر ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة في العراق، مضيفا إنه لا يمكن تشكيل حكومة عراقية بوجود سلاح منفلت وميليشيات.وفي انتقاد ضمني لرئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، قال مقتدى الصدر: إنه "لا يجب تكرار المأساة القديمة حتى لا تُعاد مجزرة سبايكر التي وقعت عام 2014 على يد تنظيم داعش وراح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي".وشدد "كلنا سمعنا مقولة المجرب لا يجرب".يذكر أن مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) كان قد وجه في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقتدى-الصدر-يدعو-أعضاء-كتلته-لتقديم-استقالتهم-إلى-رئيس-البرلمان-في-العراق-1063494420.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... الصدر يجدد الدعوة لحل الفصائل المسلحة ويحذر من عودة "المجرب"

11:37 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
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جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة، فيما أكد على ضرورة عدم تولي شخصيات سياسية "مجربة" مناصب في الحكومة العراقية الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك في كلمة للصدر تلاها عنه رجل الدين محمود الجياشي، خلال صلاة الجمعة التي أقيمت بحضور مئات الآلاف من أتباع التيار الصدري.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
مقتدى الصدر يدعو أعضاء كتلته لتقديم استقالتهم إلى رئيس البرلمان في العراق
12 يونيو, 17:13 GMT
ودعا زعيم التيار الصدري في كلمته إلى إبعاد الحشد الشعبي عن التدخلات الخارجية.
وأكد الصدر ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة في العراق، مضيفا إنه لا يمكن تشكيل حكومة عراقية بوجود سلاح منفلت وميليشيات.
وفي انتقاد ضمني لرئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، قال مقتدى الصدر: إنه "لا يجب تكرار المأساة القديمة حتى لا تُعاد مجزرة سبايكر التي وقعت عام 2014 على يد تنظيم داعش وراح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي".
وشدد "كلنا سمعنا مقولة المجرب لا يجرب".
يذكر أن مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) كان قد وجه في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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