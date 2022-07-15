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العراق يدشن خط نقل جوي جديد مع ايران
العراق يدشن خط نقل جوي جديد مع ايران
استقبل مطار النجف الدولي، وسط العراق، الرحلة الأولى لخطوط "ساها" الجوية الإيرانية، بحسب ما نقلته إدارة المطار على موقع "فيسبوك". 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:53+0000
2022-07-15T11:53+0000
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وحملت الطائرة الإيرانية على متنها في هبوطها الأول على أرض مطار النجف 70 مسافرا قادما من مدينة أصفهان.واستقبلت إدارة المطار طاقم الرحلة ومسافريها ووفقا لبروتوكول استقبال شركات الطيران في أولى رحلاتها والمعمول به دولياً .
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العالم العربي, العراق, إيران

العراق يدشن خط نقل جوي جديد مع ايران

11:53 GMT 15.07.2022
© Fotolia / Emmanuel Wuytsطائرة إيرانية
طائرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Fotolia / Emmanuel Wuyts
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استقبل مطار النجف الدولي، وسط العراق، الرحلة الأولى لخطوط "ساها" الجوية الإيرانية، بحسب ما نقلته إدارة المطار على موقع "فيسبوك".
وحملت الطائرة الإيرانية على متنها في هبوطها الأول على أرض مطار النجف 70 مسافرا قادما من مدينة أصفهان.
واستقبلت إدارة المطار طاقم الرحلة ومسافريها ووفقا لبروتوكول استقبال شركات الطيران في أولى رحلاتها والمعمول به دولياً .
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