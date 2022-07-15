https://arabic.sputniknews.com/20220715/العراق-يدشن-خط-نقل-جوي-جديد-مع-ايران-1065090856.html
العراق يدشن خط نقل جوي جديد مع ايران
العراق يدشن خط نقل جوي جديد مع ايران
استقبل مطار النجف الدولي، وسط العراق، الرحلة الأولى لخطوط "ساها" الجوية الإيرانية، بحسب ما نقلته إدارة المطار على موقع "فيسبوك". 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:53+0000
2022-07-15T11:53+0000
2022-07-15T11:53+0000
العالم العربي
العراق
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وحملت الطائرة الإيرانية على متنها في هبوطها الأول على أرض مطار النجف 70 مسافرا قادما من مدينة أصفهان.واستقبلت إدارة المطار طاقم الرحلة ومسافريها ووفقا لبروتوكول استقبال شركات الطيران في أولى رحلاتها والمعمول به دولياً .
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إيران
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, إيران
العراق يدشن خط نقل جوي جديد مع ايران
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استقبل مطار النجف الدولي، وسط العراق، الرحلة الأولى لخطوط "ساها" الجوية الإيرانية، بحسب ما نقلته إدارة المطار على موقع "فيسبوك".
وحملت الطائرة الإيرانية
على متنها في هبوطها الأول على أرض مطار النجف 70 مسافرا قادما من مدينة أصفهان.
واستقبلت إدارة المطار طاقم الرحلة ومسافريها ووفقا لبروتوكول استقبال شركات الطيران
في أولى رحلاتها والمعمول به دولياً .