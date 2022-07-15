https://arabic.sputniknews.com/20220715/الكاظمي-العراق-لن-يكون-اليوم-أو-غدا-في-أي-محور-أو-تحالف-عسكري-في-المنطقة-1065115806.html

الكاظمي: العراق لن يكون اليوم أو غدا في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة

الكاظمي: العراق لن يكون اليوم أو غدا في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تكون ضمن أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة، فيما شدد على أن مؤتمر جدة الذي سيعقد في السعودية... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T19:43+0000

2022-07-15T19:43+0000

2022-07-15T19:43+0000

العالم العربي

العراق

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بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد قبل التوجه إلى السعودية لحضور مؤتمر جدة ، وفقا للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن "مؤتمر جدة سيناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر في العالم والمنطقة والحديث عن مناقشته لملف التطبيع غير صحيح إذ أن هذا الموضوع لن يطرح مطلقاً".وأضاف أن "موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وما يقال من أن المؤتمر سيبحث ملف التطبيع الهدف منه التشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة"، مؤكدا أن "سياسة العراق تصفير المشاكل وتحقيق التوازن في العلاقات وهو لن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار والعراق لن يكون اليوم أو غداً في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة".وبشأن لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيحضر مؤتمر جدة أوضح الكاظمي إنه "سيناقش ملف الاتفاقية الاستراتيجية في ملفات التعاون الصحي والاقتصادي والثقافي".وأعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أن رئيسها مصطفى الكاظمي سيشارك في مؤتمر جدة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان جاء فيه: "يشارك الكاظمي مطلع الأسبوع القادم، في القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية".وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220715/الملك-الأردني-ورئيس-الوزراء-العراقي-يشاركان-في-قمة-جدة-للأمن-والتنمية--1065094746.html

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العالم العربي, العراق