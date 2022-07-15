https://arabic.sputniknews.com/20220715/الكشف-عن-مشتري-الأسلحة-الغربية-المقدمة-لأوكرانيا-1065093661.html
الكشف عن مشتري الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا
الكشف عن مشتري الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا
من بين مشتري الأسلحة الغربية من أوكرانيا نازيون وجهاديون في أوروبا، وفقا لمساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:18+0000
2022-07-15T12:18+0000
2022-07-15T12:18+0000
أخبار أوكرانيا
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وكان خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" قد أخبر "سبوتنيك" بأن المخابرات الأوكرانية تتعامل مع مجرمين ومهربين من أجل إعادة بيع أسلحة تأتي إلى أوكرانيا من الغرب في السوق السوداء.وقال فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، في تغريدة عبر "تلغرام": "تباع أسلحة ضمنها صواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات، إلى أوروبا عبر قنوات على الحدود المولدافية والرومانية مع الحبوب الغذائية. ويشتريها نازيون وجهاديون ومجرمون".وقد أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في بداية يوليو/تموز عن ضبط عمليات بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية تأتي إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بعض حلفاء أوكرانيا أوفدوا خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة أسلحة سُلّمت إلى كييف.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الكشف عن مشتري الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا
تابعنا عبر
من بين مشتري الأسلحة الغربية من أوكرانيا نازيون وجهاديون في أوروبا، وفقا لمساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية.
وكان خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" قد أخبر "سبوتنيك" بأن المخابرات الأوكرانية تتعامل مع مجرمين ومهربين من أجل إعادة بيع أسلحة تأتي إلى أوكرانيا من الغرب في السوق السوداء.
وقال
فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، في تغريدة عبر "تلغرام": "تباع أسلحة ضمنها صواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات، إلى أوروبا عبر قنوات على الحدود المولدافية والرومانية مع الحبوب الغذائية. ويشتريها نازيون وجهاديون ومجرمون".
وقد أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في بداية يوليو/تموز عن ضبط عمليات بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية تأتي إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بعض حلفاء أوكرانيا أوفدوا خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة أسلحة سُلّمت إلى كييف.