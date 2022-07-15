عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/الكشف-عن-مشتري-الأسلحة-الغربية-المقدمة-لأوكرانيا-1065093661.html
الكشف عن مشتري الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا
الكشف عن مشتري الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا
من بين مشتري الأسلحة الغربية من أوكرانيا نازيون وجهاديون في أوروبا، وفقا لمساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:18+0000
2022-07-15T12:18+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101505/40/1015054042_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_5de221b7590e09b424adc953ae705ae6.jpg
وكان خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" قد أخبر "سبوتنيك" بأن المخابرات الأوكرانية تتعامل مع مجرمين ومهربين من أجل إعادة بيع أسلحة تأتي إلى أوكرانيا من الغرب في السوق السوداء.وقال فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، في تغريدة عبر "تلغرام": "تباع أسلحة ضمنها صواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات، إلى أوروبا عبر قنوات على الحدود المولدافية والرومانية مع الحبوب الغذائية. ويشتريها نازيون وجهاديون ومجرمون".وقد أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في بداية يوليو/تموز عن ضبط عمليات بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية تأتي إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بعض حلفاء أوكرانيا أوفدوا خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة أسلحة سُلّمت إلى كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101505/40/1015054042_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdd01681b2837494c6a9b4ca388fe2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الكشف عن مشتري الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا

12:18 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Jurma Tolamo / الذهاب إلى بنك الصورصواريخ ستينغر
صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Jurma Tolamo
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
من بين مشتري الأسلحة الغربية من أوكرانيا نازيون وجهاديون في أوروبا، وفقا لمساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية.
وكان خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" قد أخبر "سبوتنيك" بأن المخابرات الأوكرانية تتعامل مع مجرمين ومهربين من أجل إعادة بيع أسلحة تأتي إلى أوكرانيا من الغرب في السوق السوداء.
وقال فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، في تغريدة عبر "تلغرام": "تباع أسلحة ضمنها صواريخ مضادة للدروع ومضادة للطائرات، إلى أوروبا عبر قنوات على الحدود المولدافية والرومانية مع الحبوب الغذائية. ويشتريها نازيون وجهاديون ومجرمون".
وقد أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في بداية يوليو/تموز عن ضبط عمليات بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية تأتي إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بعض حلفاء أوكرانيا أوفدوا خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة أسلحة سُلّمت إلى كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала