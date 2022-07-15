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https://arabic.sputniknews.com/20220715/الكويت-تعلن-توجه-ولي-العهد-غدا-إلى-السعودية-لحضور-قمة-جدة-1065089295.html
الكويت تعلن توجه ولي العهد غدا إلى السعودية لحضور قمة جدة
الكويت تعلن توجه ولي العهد غدا إلى السعودية لحضور قمة جدة
أعلن الديوان الأميري بالكويت توجه ولي العهد إلى المملكة العربية السعودية غدا، السبت لحضور قمة جدة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:35+0000
2022-07-15T11:35+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن "ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتوجه غداً إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية".وقمة جدة هي قمة دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، ستعقد غدا السبت، بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.وكان الديوان الملكي السعودي قد أكد في بيان رسمي له قائلا: "بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 15 و16 يوليو".
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أخبار الكويت اليوم

الكويت تعلن توجه ولي العهد غدا إلى السعودية لحضور قمة جدة

11:35 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن الديوان الأميري بالكويت توجه ولي العهد إلى المملكة العربية السعودية غدا، السبت لحضور قمة جدة.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن "ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتوجه غداً إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية".
وقمة جدة هي قمة دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، ستعقد غدا السبت، بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.

وستضم القمة بجانب السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قادة مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أكد في بيان رسمي له قائلا: "بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 15 و16 يوليو".
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