https://arabic.sputniknews.com/20220715/المتحدث-باسم-هیئة-الأرکان-الإیرانیة-على-أمريكا-تذكر-جنودها-الذين-دفناهم-في-صحراء-طبس-1065098055.html
المتحدث باسم هیئة الأرکان الإیرانیة: على أمريكا تذكر جنودها الذين دفناهم في صحراء طبس
المتحدث باسم هیئة الأرکان الإیرانیة: على أمريكا تذكر جنودها الذين دفناهم في صحراء طبس
أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، أن لغة القوة التي يتحدث بها الأمريكيون، تتنافى مع تاريخهم المهين مع العسكرية الإيرانية،... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:49+0000
2022-07-15T13:49+0000
2022-07-15T13:49+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية قال شكارجي: "هم يعلمون جيدًا أنهم سيدفعون ثمن استخدام لغة القوة ضدنا لذلك عليهم أن يدرسوا الأوضاع في المنطقة والعالم بشكل جيد لتحليل المستقبل بشكل أفضل".ودعا المسؤول العسكري الإيراني أمريكا إلى "تصفح أوراق الماضي والهزائم المتكررة التي لحقت بهم" على يد القوات الإيرانية، مشيرا إلى "اقتحام السفارة الأمريكية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1979"، والتي وصفها بـ "وكر التجسس".ولفت شكارجي إلى ما وصفها بـ "الهزیمة العسكریة النكراء التی تكبدها الأمریكیون فی صحراء طبس شمال شرق إيران"، قائلا إن القوات الإيرانية دفنت العسكريين الأمريكيين فيها.وفي تفسيره لـ "لغة القوة التي استخدمها بايدن" ضد بلاده أثناء زيارته إلى المنطقة، قال شكارجي: "يهدف من خلالها إلى حلب المزيد من الأبقار الحلوبة في المنطقة ونهب المزيد من النفط بالمجان".وأكد أن أهداف بايدن الأهم تتلخص في "الحيلولة دون انهيار الكيان الصهيوني وانقاذ الاقتصاد الأمريكي المتهالك عبر بيع المزيد من السلاح لدول المنطقة وبالتالي مواساة الكيان الصيهوني المجرم القاتل للأطفال الذي يعتبر الكلب الذي يحرس المصالح الأمريكية في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220713/إيران-تدعو-أمريكا-للتوقف-عن-مساعي-تشكيل-تحالف-إقليمي-واحترام-سيادة-دول-المنطقة-المستقلة-1065010167.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
المتحدث باسم هیئة الأرکان الإیرانیة: على أمريكا تذكر جنودها الذين دفناهم في صحراء طبس
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أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، أن لغة القوة التي يتحدث بها الأمريكيون، تتنافى مع تاريخهم المهين مع العسكرية الإيرانية، حسب تعبيره.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة
"إرنا" الإيرانية قال شكارجي: "هم يعلمون جيدًا أنهم سيدفعون ثمن استخدام لغة القوة ضدنا لذلك عليهم أن يدرسوا الأوضاع في المنطقة والعالم بشكل جيد لتحليل المستقبل بشكل أفضل".
ودعا المسؤول العسكري الإيراني أمريكا إلى "تصفح أوراق الماضي
والهزائم المتكررة التي لحقت بهم" على يد القوات الإيرانية، مشيرا إلى "اقتحام السفارة الأمريكية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1979"، والتي وصفها بـ "وكر التجسس".
ولفت شكارجي إلى ما وصفها بـ "الهزیمة العسكریة النكراء التی تكبدها الأمریكیون فی صحراء طبس شمال شرق إيران"، قائلا إن القوات الإيرانية دفنت العسكريين الأمريكيين فيها.
وعدد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني ما يقارب 14 حدثا، قال إن القوات الإيرانية ألحقت الهزيمة فيها بالعسكرية الأمريكية.
وفي تفسيره لـ "لغة القوة التي استخدمها بايدن" ضد بلاده أثناء زيارته إلى المنطقة، قال شكارجي: "يهدف من خلالها إلى حلب المزيد من الأبقار الحلوبة في المنطقة ونهب المزيد من النفط بالمجان".
وأكد أن أهداف بايدن الأهم تتلخص في "الحيلولة دون انهيار الكيان الصهيوني
وانقاذ الاقتصاد الأمريكي المتهالك عبر بيع المزيد من السلاح لدول المنطقة وبالتالي مواساة الكيان الصيهوني المجرم القاتل للأطفال الذي يعتبر الكلب الذي يحرس المصالح الأمريكية في المنطقة".