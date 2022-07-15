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https://arabic.sputniknews.com/20220715/المجلس-العالمي-لألعاب-القوى-يمدد-تعليق-عضوية-الاتحاد-الروسي-حتى-نوفمبر-المقبل-1065087648.html
المجلس العالمي لألعاب القوى يمدد تعليق عضوية الاتحاد الروسي حتى نوفمبر المقبل
المجلس العالمي لألعاب القوى يمدد تعليق عضوية الاتحاد الروسي حتى نوفمبر المقبل
مدد المجلس العالمي لألعاب القوى قراره بتعليق عضويةالاتحاد الروسي لألعاب القوى، وذلك حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:05+0000
2022-07-15T11:05+0000
روسيا
ألعاب القوى
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ووفقا لتصريحات صحفية أدلى بها رئيس مجلس ألعاب القوى العالمي سيباستيان كو للصحفيين اليوم الجمعة، فقد أيد المجلس توصيات مجموعة العمل بشأن إعادة الاتحاد الروسي لألعاب القوى، ومدد تعليق عضويته في المنظمة حتى نوفمبر المقبل.وقال كو: "العناصر الرئيسية الثلاثة التي يدعمها المجلس من حيث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل، سيكون هناك رقابة مستمرة ورصد لخطة إعادة الاتحاد الروسي إلى وضعه السابق".وأوضح أن فرقة العمل ترتب أيضًا لإجراء تدقيق مستقل لعمليات الاتحاد الروسي، والتقدم المحرز في مواجهة خطة إعادة التشغيل، وخطة KPI سيتم إجراؤها من منتصف إلى أواخر أكتوبر 2022"، مشيرا إلى أن "فرقة العمل ستقدم تقريرًا إلى المجلس، الذي سيجتمع في نوفمبر، بما في ذلك نتائج هذا التدقيق الداخلي".وفي عام 2021، تبنى المؤتمر العالمي لألعاب القوى قرارًا بتمديد تعليق الاتحاد الروسي حتى يفي بجميع شروط الإعادة.
https://arabic.sputniknews.com/20180130/اعتراف-نصف-المشاركين-ألعاب-القوى-تناول-المنشطات-1029623559.html
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روسيا, ألعاب القوى

المجلس العالمي لألعاب القوى يمدد تعليق عضوية الاتحاد الروسي حتى نوفمبر المقبل

11:05 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Anton Denisovالمدرب العام للفريق الرياضي الروسي في ألعاب القوى يوري بورزاكوفسكي واللاعبة الروسية يكاتيرينا كونيفا في بطولة روسيا لألعاب القوى للنساء في موسكو.
المدرب العام للفريق الرياضي الروسي في ألعاب القوى يوري بورزاكوفسكي واللاعبة الروسية يكاتيرينا كونيفا في بطولة روسيا لألعاب القوى للنساء في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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مدد المجلس العالمي لألعاب القوى قراره بتعليق عضويةالاتحاد الروسي لألعاب القوى، وذلك حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ووفقا لتصريحات صحفية أدلى بها رئيس مجلس ألعاب القوى العالمي سيباستيان كو للصحفيين اليوم الجمعة، فقد أيد المجلس توصيات مجموعة العمل بشأن إعادة الاتحاد الروسي لألعاب القوى، ومدد تعليق عضويته في المنظمة حتى نوفمبر المقبل.
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وقال كو: "العناصر الرئيسية الثلاثة التي يدعمها المجلس من حيث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل، سيكون هناك رقابة مستمرة ورصد لخطة إعادة الاتحاد الروسي إلى وضعه السابق".
وأوضح أن فرقة العمل ترتب أيضًا لإجراء تدقيق مستقل لعمليات الاتحاد الروسي، والتقدم المحرز في مواجهة خطة إعادة التشغيل، وخطة KPI سيتم إجراؤها من منتصف إلى أواخر أكتوبر 2022"، مشيرا إلى أن "فرقة العمل ستقدم تقريرًا إلى المجلس، الذي سيجتمع في نوفمبر، بما في ذلك نتائج هذا التدقيق الداخلي".

وكان المجلس قد حظر عضوية الاتحاد الروسي في نوفمبر 2015، في ألعاب القوى العالمية على خلفية فضيحة المنشطات، فيما يمكن للرياضيين الروس المشاركة في المسابقات الدولية فقط بعد منحهم وضعًا محايدًا من قبل المجلس.

وفي عام 2021، تبنى المؤتمر العالمي لألعاب القوى قرارًا بتمديد تعليق الاتحاد الروسي حتى يفي بجميع شروط الإعادة.
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