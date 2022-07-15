عربي
المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تغييرات على العقوبات ضد روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220715/المفوضية-الأوروبية-تقترح-اليوم-تغييرات-على-العقوبات-الروسية-1065079627.html
المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تغييرات على العقوبات ضد روسيا
المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تغييرات على العقوبات ضد روسيا
تعتزم المفوضية الأوروبية إدخال عدد من التغييرات، اليوم الجمعة، على نظام العقوبات ضد موسكو حتى لا تؤثر على تصدير الغذاء والحبوب من روسيا، حسبما نقلت وكالة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:25+0000
2022-07-15T08:36+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102395/13/1023951384_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48666b80622f5a0eddcf030beb570094.jpg
وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ستعدل الإجراءات التقييدية الحالية حتى لا تعيق صادرات الغذاء". ووفقا للمصادر، من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها على صادرات الأغذية والحبوب من روسيا.وأشارت المصادر، إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، بما فيها على الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102395/13/1023951384_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8ba786cbffaf33d7e7d7835999312888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تغييرات على العقوبات ضد روسيا

08:25 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 15.07.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تعتزم المفوضية الأوروبية إدخال عدد من التغييرات، اليوم الجمعة، على نظام العقوبات ضد موسكو حتى لا تؤثر على تصدير الغذاء والحبوب من روسيا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.
وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ستعدل الإجراءات التقييدية الحالية حتى لا تعيق صادرات الغذاء".
ووفقا للمصادر، من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها على صادرات الأغذية والحبوب من روسيا.
وأشارت المصادر، إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، بما فيها على الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала