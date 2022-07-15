https://arabic.sputniknews.com/20220715/المفوضية-الأوروبية-تقترح-اليوم-تغييرات-على-العقوبات-الروسية-1065079627.html
المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تغييرات على العقوبات ضد روسيا
المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تغييرات على العقوبات ضد روسيا
تعتزم المفوضية الأوروبية إدخال عدد من التغييرات، اليوم الجمعة، على نظام العقوبات ضد موسكو حتى لا تؤثر على تصدير الغذاء والحبوب من روسيا، حسبما نقلت وكالة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:25+0000
2022-07-15T08:25+0000
2022-07-15T08:36+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ستعدل الإجراءات التقييدية الحالية حتى لا تعيق صادرات الغذاء". ووفقا للمصادر، من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها على صادرات الأغذية والحبوب من روسيا.وأشارت المصادر، إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، بما فيها على الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تغييرات على العقوبات ضد روسيا
08:25 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
تعتزم المفوضية الأوروبية إدخال عدد من التغييرات، اليوم الجمعة، على نظام العقوبات ضد موسكو حتى لا تؤثر على تصدير الغذاء والحبوب من روسيا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.
وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ستعدل الإجراءات التقييدية الحالية حتى لا تعيق صادرات الغذاء".
ووفقا للمصادر، من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها على صادرات الأغذية والحبوب من روسيا.
وأشارت المصادر، إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، بما فيها على الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.