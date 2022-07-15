https://arabic.sputniknews.com/20220715/الملك-الأردني-ورئيس-الوزراء-العراقي-يشاركان-في-قمة-جدة-للأمن-والتنمية--1065094746.html

الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي يشاركان في قمة جدة للأمن والتنمية

الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي يشاركان في قمة جدة للأمن والتنمية

يشارك الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في قمة جدة للأمن والتنمية، التي تستضيفها السعودية، بمشاركة عدد من زعماء العالم. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T12:35+0000

2022-07-15T12:35+0000

2022-07-15T12:35+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

العراق

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103301/21/1033012109_0:117:4785:2809_1920x0_80_0_0_35793f3b07a949e7c70580ff67515836.jpg

وأكدت مصادر أردنية، أن الملك الأردني عبد الله الثاني، سيشارك السبت، في قمة جدة للأمن والتنمية، حيث سيصل إلى السعودية للمشاركة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب صحيفة "المملكة" الأردنية، سيعقد الملك الأردني، على هامش القمة، عددا من اللقاءات مع الزعماء المشاركين، بهدف "مناقشة عدد من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود إيجاد حلول سياسية للأزمات في الإقليم وتعزيز العلاقات الثنائية".بدوره، أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشاركة الكاظمي في القمة التي ستستضيفها السعودية.وبحسب البيان العراقي الذي نقلته "شفق نيوز" فإن "القمة ستناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، وترسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء".ونوه البيان إلى أن "مشاركة العراق تأتي تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود. المشاركة في هذه القمة هي استمرار لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات".وقمة جدة هي قمة دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، ستعقد غدا السبت، بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.وستضم القمة بجانب السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قادة مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.وكان الديوان الملكي السعودي قد أكد ذلك في بيان رسمي له قائلا: "بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 15 و16 يوليو".

https://arabic.sputniknews.com/20220715/خبير-استراتيجي-سعودي-يستبعد-استجابة-المملكة-لبايدن-حول-النفط-والصين-1065093504.html

العراق

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار الأردن, العراق, السعودية