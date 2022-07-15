https://arabic.sputniknews.com/20220715/انفصلت-إلى-الأبد-كييف-فقدت-السيطرة-على-مقاطعة-زابوروجيه-1065076072.html
انفصلت إلى الأبد.. كييف فقدت السيطرة على مقاطعة زابوروجيه
انفصلت إلى الأبد.. كييف فقدت السيطرة على مقاطعة زابوروجيه
أكد مسؤول في السلطة المحلية انفصال مقاطعة زابوروجيه عن أوكرانيا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T06:09+0000
2022-07-15T06:09+0000
2022-07-15T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، في حديث لـ"سبوتنيك":ونوه إلى أن مقاطعة زابوروجيه ستصبح جزءا من روسيا.وكان روغوف قد أبلغ "سبوتنيك"، أمس الخميس، أن مقاطعة زابوروجيه قد تشهد استفتاء الانضمام إلى روسيا في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وقال، اليوم الجمعة: "إن غالبية سكان مقاطعة زابوروجيه يرون مستقبلهم في روسيا. ولذلك فإننا بدأنا استعداداتنا للاستفتاء. ولأن نظام زيلينسكي يفهم أنه سيخسر هذا الاستفتاء فإنه لا يعدم فرصة لإخافة الناس بالقصف والعمليات الإرهابية. ولن نماطل في إجراء الاستفتاء، ولكن الأساس لإجرائه هو الأمن".وكانت مقاطعة زابوروجيه قد تحررت جزئيا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
انفصلت إلى الأبد.. كييف فقدت السيطرة على مقاطعة زابوروجيه
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أكد مسؤول في السلطة المحلية انفصال مقاطعة زابوروجيه عن أوكرانيا.
وقال
فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، في حديث لـ"سبوتنيك":
أصبحت مقاطعة زابوروجيه مفقودة إلى الأبد بالنسبة لأوكرانيا مثلما أصبحت أوكرانيا مفقودة إلى الأبد بالنسبة لنظام كييف الحالي.
ونوه إلى أن مقاطعة زابوروجيه ستصبح جزءا من روسيا.
وكان روغوف قد أبلغ "سبوتنيك"، أمس الخميس، أن مقاطعة زابوروجيه قد تشهد استفتاء الانضمام إلى روسيا في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وقال، اليوم الجمعة: "إن غالبية سكان مقاطعة زابوروجيه يرون مستقبلهم في روسيا. ولذلك فإننا بدأنا استعداداتنا للاستفتاء. ولأن نظام زيلينسكي يفهم أنه سيخسر هذا الاستفتاء فإنه لا يعدم فرصة لإخافة الناس بالقصف والعمليات الإرهابية. ولن نماطل في إجراء الاستفتاء، ولكن الأساس لإجرائه هو الأمن".
وكانت مقاطعة زابوروجيه قد تحررت جزئيا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.