https://arabic.sputniknews.com/20220715/بعد-القرار-السعودي-نتنياهو-يبعث-رسالة-إلى-الأمير-محمد-بن-سلمان-1065076928.html

بعد القرار السعودي.. نتنياهو يبعث رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان

بعد القرار السعودي.. نتنياهو يبعث رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعد سماح المملكة بفتح أجوائها أمام الطيران... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T06:50+0000

2022-07-15T06:50+0000

2022-07-15T06:50+0000

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6370c52fea70e2b959b6b7438af69123.jpg

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، هنأ من خلالها الأمير محمد بن سلمان على القرار السعودي بالسماح بفتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي.وادعى نتنياهو أنه تم وضع أسس التطبيع مع السعودية قبل عامين، حينما سمحت المملكة بمرور الطائرات الإسرائيلية بالطيران المباشر من تل أبيب إلى أبوظبي ودبي فوق أجوائها.ولم يكتف رئيس المعارضة الإسرائيلي بذلك، بل بعث رسالة تهنئة لولي العهد السعودي على سماح بلاده بطيران مباشر بين إسرائيل ومكة للمواطنين العرب الإسرائيليين.وادعى نتنياهو أنه يخطط لاتفاق سلام كامل مع السعودية ودول عربية أخرى، من أجل إنهاء الصراع بين بلاده ومعظم العالم العربي، على حد قوله.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، أول أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي