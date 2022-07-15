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https://arabic.sputniknews.com/20220715/بوتين-يعين-مانتوروف-نائبا-لرئيس-الوزراء-1065091173.html
بوتين يعين مانتوروف نائبا لرئيس الوزراء
بوتين يعين مانتوروف نائبا لرئيس الوزراء
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعيين دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي بمنصب نائب رئيس الوزراء. تم التوقيع على المرسوم "بشأن نائب رئيس وزراء... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:59+0000
2022-07-15T11:59+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وجاء على موقع الكرملين: "وفقًا للفقرة" د "من المادة 83 من الدستور الروسي، عين دينيس فالنتينوفيتش مانتوروف وزير الصناعة والتجارة، نائبًا لرئيس وزراء روسيا، وإعفائه من منصبه. يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه".في وقت سابق اليوم الجمعة، صوت مجلس الدوما بالموافقة على تعيين مانتوروف في منصب نائب رئيس الوزراء. وشكر مانتوروف في الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان نواب مجلس الدوما على ثقتهم ووعد بتبرير ذلك.
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يعين مانتوروف نائبا لرئيس الوزراء

11:59 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعيين دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي بمنصب نائب رئيس الوزراء. تم التوقيع على المرسوم "بشأن نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية - وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية" في 15 تموز / يوليو ونشر على موقع الكرملين على الإنترنت.
وجاء على موقع الكرملين: "وفقًا للفقرة" د "من المادة 83 من الدستور الروسي، عين دينيس فالنتينوفيتش مانتوروف وزير الصناعة والتجارة، نائبًا لرئيس وزراء روسيا، وإعفائه من منصبه. يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه".
في وقت سابق اليوم الجمعة، صوت مجلس الدوما بالموافقة على تعيين مانتوروف في منصب نائب رئيس الوزراء. وشكر مانتوروف في الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان نواب مجلس الدوما على ثقتهم ووعد بتبرير ذلك.
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