https://arabic.sputniknews.com/20220715/بوساطة-مغربية-إسرائيل-تعتزم-فتح-معبر-اللنبي-على-مدار-الساعة-1065095525.html
بوساطة مغربية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر "اللنبي" على مدار الساعة
بوساطة مغربية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر "اللنبي" على مدار الساعة
تعتزم السلطات الإسرائيلية فتح معبر "اللنبي" بين الأردن والضفة الغربية على مدار 24 ساعة يوميا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:39+0000
2022-07-15T12:39+0000
2022-07-15T12:43+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101953/99/1019539908_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_7036a0dfe892d6cba0eefe8e1bcd94e4.jpg
ونشرت ميراف ميخائيلي، وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر "اللنبي" على مدار الساعة يوميا، وذلك فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.وأفادت الوزيرة الإسرائيلية بأن المغرب قد توسطت لدى بلادها من أجل فتح المعبر على مدار الساعة، معربة عن شكرها للعاهل المغربي، الملك محمد السادس والمغرب، وكذلك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة.وأوضحت القناة العبرية السابعة أن الوزيرة الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي كانت على تواصل مع مسؤولين أمريكيين ومغربيين وفلسطينيين من أجل استمرار فتح معبر اللنبي مع الأردن، بشكل يومي.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة سيتم دفعها بقوة في أعقاب زيارة جو بايدن الرئيس الأمريكي للمنطقة، على أن تتحقق تلك الخطوة المهمة فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.ويربط معبر الملك حسين أو ما يعرف بمعبر "اللنبي" بين الضفة الغربية والأردن فوق نهر الأردن، ويستخدم كمعبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20181211/إسرائيل-الأردن-المياه-طبريا-1037409153.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101953/99/1019539908_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_b5ff2bfb894ed8faca8e692f6e93644c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
بوساطة مغربية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر "اللنبي" على مدار الساعة
12:39 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
تعتزم السلطات الإسرائيلية فتح معبر "اللنبي" بين الأردن والضفة الغربية على مدار 24 ساعة يوميا.
ونشرت ميراف ميخائيلي، وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر "اللنبي" على مدار الساعة يوميا، وذلك فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.
11 ديسمبر 2018, 20:27 GMT
وأفادت الوزيرة الإسرائيلية بأن المغرب قد توسطت لدى بلادها من أجل فتح المعبر على مدار الساعة، معربة عن شكرها للعاهل المغربي، الملك محمد السادس والمغرب، وكذلك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي
في المنطقة.
وأوضحت القناة
العبرية السابعة أن الوزيرة الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي كانت على تواصل مع مسؤولين أمريكيين ومغربيين وفلسطينيين من أجل استمرار فتح معبر اللنبي مع الأردن، بشكل يومي.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة سيتم دفعها بقوة في أعقاب زيارة جو بايدن الرئيس الأمريكي للمنطقة، على أن تتحقق تلك الخطوة المهمة فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.
ويربط معبر الملك حسين أو ما يعرف بمعبر "اللنبي"
بين الضفة الغربية والأردن فوق نهر الأردن، ويستخدم كمعبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية.