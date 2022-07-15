https://arabic.sputniknews.com/20220715/بيسكوف-حول-استقالة-دراغي-ورحيل-شولتز-المحتمل-هذه-شؤون-داخلية-تخصهما-1065088751.html

بيسكوف حول استقالة دراغي ورحيل شولتز المحتمل: هذه شؤون داخلية

بيسكوف حول استقالة دراغي ورحيل شولتز المحتمل: هذه شؤون داخلية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يعتبر مسألتي عدم قبول استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والشائعات حول... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T11:26+0000

2022-07-15T11:26+0000

2022-07-15T11:26+0000

العالم

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، رداً على سؤال من الصحفيين، حول كيفية تعامل الكرملين مع عدم قبول استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، واستقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والشائعات حول رحيل محتمل للمستشار الألماني، أولاف شولتس: "هذا شأن داخلي لكل من البلدان المذكورة، لا يمكننا التدخل ولا أن تكون لنا أي علاقة، هذا كل ما يمكن قوله".وفي وقت سابق، حاولت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فيما يتعلق بالأحداث في إيطاليا، التي قدم رئيس وزرائها ماريو دراغي استقالته (لم تقبل من رئيس البلاد)، إيجاد سمات مشتركة بين مظاهر الأزمات الحكومية في مناطق مختلفة من أوروبا.وبحسب الصحيفة، فإن ضعف التماسك السياسي واستحالة تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة مرتبط مع ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

https://arabic.sputniknews.com/20220714/بيسكوف-بريكس-لن-تكون-قادرة-على-أن-تصبح-بديلا-لمجموعة-العشرين-في-حال-توسعها-1065055455.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, دميتري بيسكوف