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https://arabic.sputniknews.com/20220715/تحديد-موعد-جلسة-الاستماع-الأولى-في-المحكمة-بين-إيلون-ماسك-وتويتر-1065115397.html
تحديد موعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة بين إيلون ماسك "وتويتر"‏
تحديد موعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة بين إيلون ماسك "وتويتر"‏
بدأت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي سريعا في إجراءاتها لمقاضاة الملياردير، إيلون ماسك، بشأن ‏إلغاء صفقة استحواذه على منصة التغريدات الشهيرة.‏ 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T19:22+0000
2022-07-15T19:22+0000
تويتر
إيلون ماسك
مجتمع
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وحددت مستشارة محكمة ديلاوير الأمريكية، كاثالين ماكورميك، موعد الجلسة الأولى لدعاوى "تويتر" ضد ماسك في 19 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لوكالة "رويترز".وتبلغ مدة جلسة الاستماع الأولى 90 دقيقة، وفيها سيقوم قاضٍ بسماع الحجج المتعلقة بطلب "تويتر" لإجراء محاكمة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وكانت "تويتر" رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بعد أيام من رفع رئيس شركة "تسلا" دعوى قضائية لإلغاء صفقة بيع لمنصة التغريدات بقيمة 44 مليار دولار.وزعم ماسك أن "تويتر" قدمت بيانات خاطئة بشأن الحسابات المزيفة الموجودة على نظامه الأساسي، كما أنه حجب التفاصيل للتأكد من أن إتمام عملية الاستحواذ، لكن نفى موقع "تويتر" هذه المزاعم، وأكد أنه شارك مع ماسك البيانات بالكامل، وأن الأخير خالف شروط الاتفاقية.وفي حال انحياز المحكمة إلى جانب "تويتر"، فقد يجبر إيلون ماسك على إكمال شرائه لمنصة التغريدات، أو دفع تكاليف الانفصال المرتبطة بالاتفاقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/تويتر-يقاضي-إيلون-ماسك-بتهمة-خرق-اتفاق-الصفقة-المبرمة-بينهما-1065005491.html
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تويتر, إيلون ماسك, مجتمع, منوعات

تحديد موعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة بين إيلون ماسك "وتويتر"‏

19:22 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYموقع "تويتر" للتغريدات
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
موقع "تويتر" للتغريدات
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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بدأت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي سريعا في إجراءاتها لمقاضاة الملياردير، إيلون ماسك، بشأن ‏إلغاء صفقة استحواذه على منصة التغريدات الشهيرة.‏
وحددت مستشارة محكمة ديلاوير الأمريكية، كاثالين ماكورميك، موعد الجلسة الأولى لدعاوى "تويتر" ضد ماسك في 19 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لوكالة "رويترز".
وتبلغ مدة جلسة الاستماع الأولى 90 دقيقة، وفيها سيقوم قاضٍ بسماع الحجج المتعلقة بطلب "تويتر" لإجراء محاكمة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
تويتر يقاضي إيلون ماسك بتهمة خرق اتفاق الصفقة المبرمة بينهما
12 يوليو, 22:45 GMT
وكانت "تويتر" رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بعد أيام من رفع رئيس شركة "تسلا" دعوى قضائية لإلغاء صفقة بيع لمنصة التغريدات بقيمة 44 مليار دولار.
وزعم ماسك أن "تويتر" قدمت بيانات خاطئة بشأن الحسابات المزيفة الموجودة على نظامه الأساسي، كما أنه حجب التفاصيل للتأكد من أن إتمام عملية الاستحواذ، لكن نفى موقع "تويتر" هذه المزاعم، وأكد أنه شارك مع ماسك البيانات بالكامل، وأن الأخير خالف شروط الاتفاقية.
وفي حال انحياز المحكمة إلى جانب "تويتر"، فقد يجبر إيلون ماسك على إكمال شرائه لمنصة التغريدات، أو دفع تكاليف الانفصال المرتبطة بالاتفاقية.
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