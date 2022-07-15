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ترامب: واثق من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024
ترامب: واثق من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخميس، إنه واثق من قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا اختار السعي لإعادة انتخابه. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T01:13+0000
2022-07-15T01:13+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية: "أشعر بثقة كبيرة من أنني إذا قررت الترشح، فسوف أفوز".وأضاف ترامب إنه اتخذ قراره بالفعل وقراره الوحيد الآن هو تحديد ما إذا كان سيصدر إعلانه قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ترامب قد يعلن قراره بالترشح في أقرب وقت ممكن في سبتمبر، وفقا لاثنين من مستشاريه.وقال التقرير إن الإعلان المبكر عن إعلان ترامب المحتمل عن السعي لإعادة انتخابه يمكن أن يساعد الحزب الجمهوري على السيطرة على مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ.وانخفضت معدلات تأييد الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وسط التضخم الجامح وارتفاع أسعار الوقود وانفجار معدلات الجريمة وسياسة الهجرة الليبرالية والسياسة الخارجية العدوانية.
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: واثق من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024

01:13 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / SETH HERALDالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / SETH HERALD
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخميس، إنه واثق من قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا اختار السعي لإعادة انتخابه.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية: "أشعر بثقة كبيرة من أنني إذا قررت الترشح، فسوف أفوز".
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وأضاف ترامب إنه اتخذ قراره بالفعل وقراره الوحيد الآن هو تحديد ما إذا كان سيصدر إعلانه قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ترامب قد يعلن قراره بالترشح في أقرب وقت ممكن في سبتمبر، وفقا لاثنين من مستشاريه.
وقال التقرير إن الإعلان المبكر عن إعلان ترامب المحتمل عن السعي لإعادة انتخابه يمكن أن يساعد الحزب الجمهوري على السيطرة على مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ.
وانخفضت معدلات تأييد الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وسط التضخم الجامح وارتفاع أسعار الوقود وانفجار معدلات الجريمة وسياسة الهجرة الليبرالية والسياسة الخارجية العدوانية.
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