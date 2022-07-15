https://arabic.sputniknews.com/20220715/تعيين-وزير-جديد-للمالية-في-الجزائر-1065077967.html
تعيين وزير جديد للمالية في الجزائر
تعيين وزير جديد للمالية في الجزائر
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير جديد للمالية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T07:26+0000
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الجزائر
العالم العربي
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وذكر بيان الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، أنه "عملا بأحكام الدستور لاسيما المادتين 91 الفقرة الـ7 و104، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية".وكان الرئيس الجزائري قد أنهى، قبل شهر، مهام وزير المالية السابق عبد الرحمن راوية وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة دون توضيح سبب هذه الإقالة.وشغل وزير المالية الجزائري الجديد إبراهيم جمال كسالي (70 عامًا) منصب أمين عام وزارة المالية عام 2020، قبل أن يتولى بالنيابة إدارة شؤون الوزارة عقب إنهاء مهام الوزير السابق عبد الرحمن راوية.كما تولى كسالي منصب مدير عام الشركة الجزائرية للتأمين، ورئيس اتحاد شركات التأمين، وحصل الوزير الجديد على دبلوم في تنظيم سوق رؤوس الأموال من معهد الخدمات المالية الدولية بكندا عام 1995.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الجزائر-إقالة-وزير-المالية-بعد-3-أشهر-من-تعيينه-1063602825.html
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الجزائر, العالم العربي
تعيين وزير جديد للمالية في الجزائر
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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير جديد للمالية.
وذكر بيان
الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، أنه "عملا بأحكام الدستور لاسيما المادتين 91 الفقرة الـ7 و104، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية".
وكان الرئيس الجزائري قد أنهى، قبل شهر، مهام وزير المالية السابق عبد الرحمن راوية وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة دون توضيح سبب هذه الإقالة.
وشغل وزير المالية الجزائري الجديد إبراهيم جمال كسالي (70 عامًا) منصب أمين عام وزارة المالية عام 2020، قبل أن يتولى بالنيابة إدارة شؤون الوزارة عقب إنهاء مهام الوزير السابق عبد الرحمن راوية.
كما تولى كسالي منصب مدير عام الشركة الجزائرية للتأمين، ورئيس اتحاد شركات التأمين، وحصل الوزير الجديد على دبلوم في تنظيم سوق رؤوس الأموال من معهد الخدمات المالية الدولية بكندا عام 1995.