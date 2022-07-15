تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:27 GMT 15.07.2022
05:27 GMT 15.07.2022
قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، الخميس إن تشيسيناو تلقت تأكيدات موسكو بشأن عدم وجود تهديدات مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية.
05:27 GMT 15.07.2022
أعلنت وزارة الخارجية الكندية إضافة صناعات المعادن والنقل والهندسة إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.