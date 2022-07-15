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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1065075597.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T05:25+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:25 GMT 15.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:27 GMT 15.07.2022
مظاهرة احتجاجية ضد الناتو في صوفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
حاولت الإساءة إلى روسيا فسقطت.. كشف أسباب إقالة الحكومة البلغارية
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05:27 GMT 15.07.2022
وزير دفاع مولدوفا: تلقينا تأكيدات من موسكو بعدم وجود تهديدات مباشرة ضد أراضينا
قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، الخميس إن تشيسيناو تلقت تأكيدات موسكو بشأن عدم وجود تهديدات مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية.
05:27 GMT 15.07.2022
كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف صناعات المعادن والنقل والآلات
أعلنت وزارة الخارجية الكندية إضافة صناعات المعادن والنقل والهندسة إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:53 GMT
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