https://arabic.sputniknews.com/20220715/تقرير-بايدن-يناقش-في-السعودية-توفير-حماية-إسرائيلية-لدول-الخليج-بدلا-من-الأمريكية-1065085396.html
تقرير: بايدن يناقش في السعودية توفير "حماية إسرائيلية" لدول الخليج بدلا من الأمريكية
تقرير: بايدن يناقش في السعودية توفير "حماية إسرائيلية" لدول الخليج بدلا من الأمريكية
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يناقش في السعودية، استبدال الحماية الأمريكية التقليدية لدول الخليج، بمظلة إسرائيلية، بعد مناقشة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T10:11+0000
2022-07-15T10:11+0000
2022-07-15T10:11+0000
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وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "قبة الحماية هذه، سوف تبحث سبل تمويلها، من قبل دول الخليج في جدة أيضا"، مشيرة إلى أن "الكويت وقطر غير مستعدتين لمثل هذا النقاش، بسبب تعلقهما بالقضية الفلسطينية، فيما الإمارات سبق لها أن تحققت من دقة المعلومات الإسرائيلية خلال حرب اليمن".ولفتت الصحيفة إلى "فتح الأجواء السعودية لجميع الناقلات الجوية في بادرة حسن نية واضحة تجاه إسرائيل التي بدورها لم تعد تعترض على نقل جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيّتَين في البحر الأحمر إلى السعوديّة"، فضلا عن "تلقي الرياض إنذارات إسرائيلية حين تضرب صواريخ الحوثيين أهدافا سعودية".السعودية ليس بإمكانها زيادة انتاجها من النفطفيما يخص مطلب زيادة إنتاج النفط لسد الثغرة التي تسبب بها الوضع في أوكرانيا، فهذا مطلب أساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. وقد وعده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خيرا، لكن "لوفيغارو" نقلت عن أحد المطلعين على خفايا المملكة أنها لا تمتلك مخزونات نفطية كبيرة كما أنه ليس بإمكانها زيادة إنتاجها لأنها لم تستثمر بما فيه الكفاية في منشآتها النفطية خلال السنوات الأخيرة. وأضافت "لو فيغارو" أن "الأزمة في أوكرانيا واشتعال أسعار النفط من العوامل التي أسهمت بجعل دول الخليج أكثر ثراء وبتكريس عدم الاستغناء عنها بشكل أكبر".
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعلام-إسرائيل-توافق-على-صفقة-الجزيرتين-في-البحر-الأحمر-ما-يمهد-الطريق-لخطوات-تطبيع-سعودية-1065080557.html
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العالم العربي, العالم, السعودية
تقرير: بايدن يناقش في السعودية توفير "حماية إسرائيلية" لدول الخليج بدلا من الأمريكية
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قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يناقش في السعودية، استبدال الحماية الأمريكية التقليدية لدول الخليج، بمظلة إسرائيلية، بعد مناقشة إعادة التموضع الاستراتيجي الأمريكي لمواجهة الصين.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "قبة الحماية هذه، سوف تبحث سبل تمويلها
، من قبل دول الخليج في جدة أيضا"، مشيرة إلى أن "الكويت وقطر غير مستعدتين لمثل هذا النقاش، بسبب تعلقهما بالقضية الفلسطينية، فيما الإمارات سبق لها أن تحققت من دقة المعلومات الإسرائيلية خلال حرب اليمن".
ولفتت الصحيفة إلى "فتح الأجواء السعودية لجميع الناقلات الجوية في بادرة حسن نية واضحة تجاه إسرائيل التي بدورها لم تعد تعترض على نقل جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيّتَين في البحر الأحمر إلى السعوديّة"، فضلا عن "تلقي الرياض إنذارات إسرائيلية حين تضرب صواريخ الحوثيين أهدافا سعودية".
السعودية ليس بإمكانها زيادة انتاجها من النفط
فيما يخص مطلب زيادة إنتاج النفط لسد الثغرة التي تسبب بها الوضع في أوكرانيا، فهذا مطلب أساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. وقد وعده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خيرا، لكن "لوفيغارو" نقلت عن أحد المطلعين على خفايا المملكة أنها لا تمتلك مخزونات نفطية كبيرة كما أنه ليس بإمكانها زيادة إنتاجها لأنها لم تستثمر بما فيه الكفاية في منشآتها النفطية خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت "لو فيغارو" أن "الأزمة في أوكرانيا واشتعال أسعار النفط من العوامل التي أسهمت بجعل دول الخليج أكثر ثراء وبتكريس عدم الاستغناء عنها بشكل أكبر".