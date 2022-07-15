https://arabic.sputniknews.com/20220715/جنبلاط-الغاز-المصري-والكهرباء-الأردنية-لن-يصلا-لبنان-في-ظل-الظروف-الراهنة-1065079184.html
جنبلاط: الغاز المصري والكهرباء الأردنية لن يصلا لبنان في ظل الظروف الراهنة
جنبلاط: الغاز المصري والكهرباء الأردنية لن يصلا لبنان في ظل الظروف الراهنة
قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إن الغاز المصري والكهرباء الأردنية لن يصلا إلى بيروت في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:18+0000
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وذكر جنبلاط عبر حسابه بتويتر، أن "الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الأردنية في هذه الظروف".وأضاف: "بعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى، فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولاً إلى نفاده والدخول في المجهول؟".وتابع: "لماذا لا تضاف الى محطة الزوق ومحطة الجية مولدات إضافية بقدرة 500 ميغاوات في كل محطة تفاديا لبناء محطات جديدة واختيار مواقع جديدة".وأردف بأن "معملي الجية والزوق يتمتعان بالبنى التحتية الكافية مع تطويرها وكلا المحطتين كانتا أساس لكهرباء لبنان طوال عقود".وكان لبنان قد توصل إلى اتفاق مع مصر يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان.فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/لبنان-يتزود-بنفط-العراق-وغاز-مصر-وكهرباء-الأردن-لرفع-ساعات-التغذية-إلى-12-1056707691.html
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لبنان, مصر, أخبار الأردن, العالم العربي
جنبلاط: الغاز المصري والكهرباء الأردنية لن يصلا لبنان في ظل الظروف الراهنة
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إن الغاز المصري والكهرباء الأردنية لن يصلا إلى بيروت في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
وذكر جنبلاط
عبر حسابه بتويتر، أن "الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الأردنية في هذه الظروف".
وأضاف: "بعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى، فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولاً إلى نفاده والدخول في المجهول؟".
وتابع: "لماذا لا تضاف الى محطة الزوق ومحطة الجية مولدات إضافية بقدرة 500 ميغاوات في كل محطة تفاديا لبناء محطات جديدة واختيار مواقع جديدة".
وأردف بأن "معملي الجية والزوق يتمتعان بالبنى التحتية الكافية مع تطويرها وكلا المحطتين كانتا أساس لكهرباء لبنان طوال عقود".
وكان لبنان
قد توصل إلى اتفاق مع مصر يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان.
فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.
وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.
ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.