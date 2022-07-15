https://arabic.sputniknews.com/20220715/حاولت-الإساءة-إلى-روسيا-فسقطت-كشف-أسباب-إقالة-الحكومة-البلغارية-1065075411.html
حاولت الإساءة إلى روسيا فسقطت.. كشف أسباب إقالة الحكومة البلغارية
حاولت الإساءة إلى روسيا فسقطت.. كشف أسباب إقالة الحكومة البلغارية
أعلن خبير اقتصادي سبب سقوط الحكومة في بلغاريا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T04:54+0000
2022-07-15T04:54+0000
2022-07-15T04:54+0000
العالم
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ووفق ستيف هانكي، أستاذ جامعة هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العقوبات ضد روسيا أحد أسباب سقوط الحكومة البلغارية.وقدمت الحكومة البلغارية استقالتها في نهاية يونيو/حزيران الماضي بعد حجب الثقة عنها بسبب فشل سياستها المالية والاقتصادية.وذكر موقع "نيوز" الإخباري نقلا عن أستاذ الاقتصاد ستيف هانكي أن العقوبات ضد روسيا كانت بمثابة عملية انتحارية بالنسبة لاقتصاد البلدان الأوروبية.ولجأت الدول الغربية إلى استخدام سلاح العقوبات ضد روسيا في محاولة لإجبارها على وقف عمليتها الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى جرائم القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
حاولت الإساءة إلى روسيا فسقطت.. كشف أسباب إقالة الحكومة البلغارية
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أعلن خبير اقتصادي سبب سقوط الحكومة في بلغاريا.
ووفق ستيف هانكي، أستاذ جامعة هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العقوبات ضد روسيا أحد أسباب سقوط الحكومة البلغارية.
وقدمت الحكومة البلغارية استقالتها في نهاية يونيو/حزيران الماضي بعد حجب الثقة عنها بسبب فشل سياستها المالية والاقتصادية.
وذكر
موقع "نيوز" الإخباري نقلا عن أستاذ الاقتصاد ستيف هانكي أن العقوبات ضد روسيا كانت بمثابة عملية انتحارية بالنسبة لاقتصاد البلدان الأوروبية.
ولجأت الدول الغربية إلى استخدام سلاح العقوبات ضد روسيا في محاولة لإجبارها على وقف عمليتها الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى جرائم القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.