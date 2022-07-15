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حجة لحبيب... أول وزيرة لخارجية بلجيكا من أصول جزائرية
حجة لحبيب... أول وزيرة لخارجية بلجيكا من أصول جزائرية
قال المتحدث باسم الائتلاف الحاكم جورج لويس بوشيز، اليوم الجمعة، إن المذيعة السابقة حجة لحبيب ستصبح وزيرة خارجية الجديدة لبلجيكا بعد استقالة صوفي ويلمز. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:08+0000
2022-07-15T13:08+0000
العالم
أخبار بلجيكا اليوم
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بروكسل - سبوتنيك. وقال المتحدث: "لقد تم اتخاذ القرار، في المستقبل القريب سوف نذهب إلى لقاء مع الملك"، حيث من المتوقع أن يستقبل العاهل البلجيكي لحبيب اليوم الجمعة في مراسم أداء اليمين كوزير جديد للحكومة.بدورها، أشارت الصحفية السابقة في "RTBF" إلى أن تجربتها في مهنتها السابقة ستساعدها في مواجهة هذا التحدي الجديد، وفقا لموقع "brusselstimes".وقالت: "بصفتي صحفية على الأرض في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان والهند وأماكن أخرى، وكمخرجة أفلام وثائقية، كنت أرغب دائما في بناء جسور بين الشواطئ التي تكون في بعض الأحيان متباعدة للغاية". وأضافت أن رغبتها في المساهمة في تحقيق الأشياء، وإيمانها بإمكانية وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، دفعاها في النهاية إلى تجاوز الحافة لقبول المنصب: "لذلك سأكون الوزير البلجيكي الجديد للشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية"، مشيرة إلى أنها أدركت أنه ليس لديها خلفية سياسية لكن هذا سمح لها بالتصرف بحرية أكبر "كمواطن مهتم بحالة العالم".وبحسب "politico"، جاء تعيين لحبيب من قبل جورج لويس بوشيز بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أنها لا تتمتع بأي خبرة سياسية. فقد عملت لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في الإذاعة العامة الفرنكوفونية "RTBF"، مشيرة إلى أنها أول وزير خارجية في بلجيكا من أصول شمال أفريقية، حيث ولدت في هينو لأسرة جزائرية.واستقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز رسميا من الحكومة الاتحادية أمس الخميس بعد تنحيها مؤقتا في أبريل/ نيسان لإتاحة المزيد من الوقت لعائلتها بعد تشخيص إصابة زوجها بسرطان الدماغ العدواني.
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العالم, أخبار بلجيكا اليوم

حجة لحبيب... أول وزيرة لخارجية بلجيكا من أصول جزائرية

13:08 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قال المتحدث باسم الائتلاف الحاكم جورج لويس بوشيز، اليوم الجمعة، إن المذيعة السابقة حجة لحبيب ستصبح وزيرة خارجية الجديدة لبلجيكا بعد استقالة صوفي ويلمز.
بروكسل - سبوتنيك. وقال المتحدث: "لقد تم اتخاذ القرار، في المستقبل القريب سوف نذهب إلى لقاء مع الملك"، حيث من المتوقع أن يستقبل العاهل البلجيكي لحبيب اليوم الجمعة في مراسم أداء اليمين كوزير جديد للحكومة.
بدورها، أشارت الصحفية السابقة في "RTBF" إلى أن تجربتها في مهنتها السابقة ستساعدها في مواجهة هذا التحدي الجديد، وفقا لموقع "brusselstimes".
وقالت: "بصفتي صحفية على الأرض في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان والهند وأماكن أخرى، وكمخرجة أفلام وثائقية، كنت أرغب دائما في بناء جسور بين الشواطئ التي تكون في بعض الأحيان متباعدة للغاية".
وأضافت أن رغبتها في المساهمة في تحقيق الأشياء، وإيمانها بإمكانية وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، دفعاها في النهاية إلى تجاوز الحافة لقبول المنصب: "لذلك سأكون الوزير البلجيكي الجديد للشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية"، مشيرة إلى أنها أدركت أنه ليس لديها خلفية سياسية لكن هذا سمح لها بالتصرف بحرية أكبر "كمواطن مهتم بحالة العالم".
وبحسب "politico"، جاء تعيين لحبيب من قبل جورج لويس بوشيز بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أنها لا تتمتع بأي خبرة سياسية. فقد عملت لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في الإذاعة العامة الفرنكوفونية "RTBF"، مشيرة إلى أنها أول وزير خارجية في بلجيكا من أصول شمال أفريقية، حيث ولدت في هينو لأسرة جزائرية.
واستقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز رسميا من الحكومة الاتحادية أمس الخميس بعد تنحيها مؤقتا في أبريل/ نيسان لإتاحة المزيد من الوقت لعائلتها بعد تشخيص إصابة زوجها بسرطان الدماغ العدواني.
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