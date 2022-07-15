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حماس: فتح السعودية أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي يخدم تل أبيب على حساب المصالح القومية
حماس: فتح السعودية أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي يخدم تل أبيب على حساب المصالح القومية
اعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن فتح السعودية مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي يحقق خدمة كبيرة له على حساب المصالح القومية العربية 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:27+0000
2022-07-15T12:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
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غزة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم حماس، في حديث إلى وكالة سبوتنيك، إن "الترحيب الواسع مع كل مكونات الكيان الصهيوني بقرار المملكة العربية السعودية بفتح مجالها الجوي أمام طيران العدو الصهيوني، يؤكد من جديد أن مسار التطبيع يحقق خدمة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي ويعزز من حضوره ونفوذه في المنطقة على حساب المصالح القومية العربية".وأضاف، أن "التطبيع يلحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على استمرار التنكر لحقوقنا الوطنية وتصعيد عدوانه على مقدسات الأمة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد قال في بيان له "أهنئ القيادة السعودية على فتح المجال الجوي، هذه هي الخطوة الأولى، وسنواصل العمل لصالح الاقتصاد الإسرائيلي وأمن إسرائيل ومواطنيها".بدوره، أكد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إعلان السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي "خطوة مهمة في عملية إنشاء سوق مشتركة وجديدة للشرق الأوسط".وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، أنها تعتزم فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، في إشارة إلى الخطوط الجوية الإسرائيلية.واعتبرت الهيئة هذا القرار استكمالًا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث.وجاء في بيان الهيئة، أن المملكة السعودية ستسمح أيضًا برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل للمسلمين الذين يعيشون هناك ويريدون أداء فريضة الحج، حيث تستقبل المملكة الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل إلى مكة عبر دول ثالثة.
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس

حماس: فتح السعودية أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي يخدم تل أبيب على حساب المصالح القومية

12:27 GMT 15.07.2022
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Adel Hana
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اعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن فتح السعودية مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي يحقق خدمة كبيرة له على حساب المصالح القومية العربية
غزة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم حماس، في حديث إلى وكالة سبوتنيك، إن "الترحيب الواسع مع كل مكونات الكيان الصهيوني بقرار المملكة العربية السعودية بفتح مجالها الجوي أمام طيران العدو الصهيوني، يؤكد من جديد أن مسار التطبيع يحقق خدمة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي ويعزز من حضوره ونفوذه في المنطقة على حساب المصالح القومية العربية".
وأضاف، أن "التطبيع يلحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على استمرار التنكر لحقوقنا الوطنية وتصعيد عدوانه على مقدسات الأمة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد قال في بيان له "أهنئ القيادة السعودية على فتح المجال الجوي، هذه هي الخطوة الأولى، وسنواصل العمل لصالح الاقتصاد الإسرائيلي وأمن إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف، إنه "بعد طريق مسيرة طويلة وسرية، ودبلوماسية متواصلة مع العربية السعودية والولايات المتحدة، استيقظنا صباح اليوم على بشرى مفرحة حيث سبق هذا الإعلان التوقيع على إعلان القدس والتعهد الأميركي بضمان أمن إسرائيل ومواجهة النووي الإيراني وتعميق التطبيع بناءً على اتفاقيات أبراهام وقمة النقب".

بدوره، أكد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إعلان السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي "خطوة مهمة في عملية إنشاء سوق مشتركة وجديدة للشرق الأوسط".
وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، أنها تعتزم فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، في إشارة إلى الخطوط الجوية الإسرائيلية.
واعتبرت الهيئة هذا القرار استكمالًا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث.
وجاء في بيان الهيئة، أن المملكة السعودية ستسمح أيضًا برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل للمسلمين الذين يعيشون هناك ويريدون أداء فريضة الحج، حيث تستقبل المملكة الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل إلى مكة عبر دول ثالثة.
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