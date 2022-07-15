https://arabic.sputniknews.com/20220715/خبيرة-إضافة-نبتة-إلى-الطعام-تكبح-الشهية-لتناوله-1065100958.html
خبيرة: إضافة نبتة إلى الطعام تكبح الشهية لتناوله
خبيرة: إضافة نبتة إلى الطعام تكبح الشهية لتناوله
تقول أخصائية التغذية تاتيانا زالتوفا إن إضافة نبات عشبي واحد إلى الطعام ، يمكنك زيادة الشعور بالشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T14:51+0000
2022-07-15T14:51+0000
2022-07-15T14:51+0000
مجتمع
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وأضافت: "غالبًا ما يرتبط السبب الرئيسي للإفراط في تناول الطعام بحقيقة أن الطعام هو أكثر مصادر المتعة التي يمكن الوصول إليها بسهولة".وأوضحت أن هناك طريقة للحصول على مزيد من المتعة من الطعام بكميات أقل من الطعام الذي يتم تناوله، مشيرة أنه للقيام بذلك ، ما عليك سوى إضافة النعناع إلى الطعام أو الشراب.وتابعت أن الشعور بالمتعة من الطعام ينشأ، على وجه الخصوص، بسبب إنتاج أحد هرمونات السعادة في الجسم - الإندورفين. مضيفة أن النعناع يحتوي على مادة تعزز إفراز هذا الهرمون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
خبيرة: إضافة نبتة إلى الطعام تكبح الشهية لتناوله
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تقول أخصائية التغذية تاتيانا زالتوفا إن إضافة نبات عشبي واحد إلى الطعام ، يمكنك زيادة الشعور بالشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام.
وأضافت: "غالبًا ما يرتبط السبب الرئيسي للإفراط في تناول الطعام بحقيقة أن الطعام هو أكثر مصادر المتعة التي يمكن الوصول إليها بسهولة".
وأوضحت أن هناك طريقة للحصول على مزيد من المتعة من الطعام بكميات أقل من الطعام الذي يتم تناوله، مشيرة أنه للقيام بذلك ، ما عليك سوى إضافة النعناع إلى الطعام أو الشراب.
وتابعت أن الشعور بالمتعة من الطعام ينشأ، على وجه الخصوص، بسبب إنتاج أحد هرمونات السعادة في الجسم - الإندورفين. مضيفة أن النعناع يحتوي على مادة تعزز إفراز هذا الهرمون.