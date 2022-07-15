https://arabic.sputniknews.com/20220715/خبير-روسي-يشرح-أسباب-الإجلاء-العاجل-للأمريكيين-من-أوكرانيا-1065110118.html

خبير روسي يشرح أسباب الإجلاء العاجل للأمريكيين من أوكرانيا

خبير روسي يشرح أسباب الإجلاء العاجل للأمريكيين من أوكرانيا

حثت السفارة الأمريكية لدى كييف الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا لأسباب أمنية، وحذرتهم من ارتياد "التجمعات والمشاركة في الفعاليات العامة" هناك. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T17:44+0000

2022-07-15T17:44+0000

2022-07-15T17:44+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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قال رئيس معهد الشرق الأوسط يفغيني ساتانوفسكي، إن قرار واشنطن بخصوص مغادرة مواطنيها من أوكرانيا قد يكون مرتبطا بحدوث تغيير مفاجئ في الوضع نحو الأسوأ.وفقًا للمراقب السياسي الروسي، قد تكون هناك عدة أسباب للذعر لدى الأمريكيين: "إما أنهم يعرفون شيئا ما (على سبيل المثال، حول انقلاب عسكري مقبل، أو أنهم هم أنفسهم يعدون لشيء في هذا الصدد، أو أنهم يستعدون لعمل عسكري ضد روسيا ويتفهون الرد الروسي".وكتب ساتانوفسكي على قناته في "تلغرام" أن "الهجمات المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية لروسيا، وعمليات التخريب والقصف في دونباس، والضجيج المتواصل حول هجوم كييف والهجوم على شبه جزيرة القرم أو جسر القرم، تتحدث عن استعدادات لنوع من الاستفزاز".وتابع الخبير الروسي: "من المؤكد أن واشنطن قلقة أيضا من تزايد حالات أسر أو اختفاء المرتزقة الأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا".وأضاف ساتانوفسكي: "لم يعد وضع الأمريكيين في أوكرانيا مريحا، خصوصا في حال حدوث فوضى جديدة كبيرة وقيام المسلحين بعصيان زيلينسكي".يذكر أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية قدمت تحذير تم توزيعه أمس الخميس، جاء فيه: "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على عدم زيارة أوكرانيا، وتدعو الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرتها على الفور، عبر وسائل النقل البري المتاحة، إذا كانت آمنة".كما حذرت السفارة الأمريكية من "التجمعات الحاشدة والمشاركة في الأنشطة العامة" في أوكرانيا، على خلفية "التهديد الصاروخي".ونصح الدبلوماسيون مواطنيهم في أوكرانيا بـ"البحث الفوري عن ملجأ" في حال حدوث انفجارات كبيرة أو دوي صفارات الإنذار، وعدم الاقتراب من "أي حطام" أثناء الهجمات الصاروخية وأنه في حال اعتراض الصواريخ أو الطائرات المسيرة، فإن حطامها يمكن أن يشكل تهديدا.ووفقا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، فإن "الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء أوكرانيا غير مستقر، وقد تتدهور الأوضاع هناك دون سابق إنذار".يشار إلى أن الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة، إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد النزاع في أوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الروسية-شركات-عسكرية-خاصة-من-أمريكا-وبريطانيا-تشارك-في-اختيار-وإرسال-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-1063273237.html

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