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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-اليوم-15-يوليو-2022-1065104003.html
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 15 يوليو 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 15 يوليو 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 15 يوليو 2022

15:12 GMT 15.07.2022
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:06 GMT
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