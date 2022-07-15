https://arabic.sputniknews.com/20220715/دهس-راكبي-دراجات-هوائية-بدون-ملابس-كانا-يجمعان-التبرعات-في-اسكتلندا-1065108283.html
دهس راكبي دراجات هوائية "بدون ملابس" كانا يجمعان التبرعات في اسكتلندا
دهس راكبي دراجات هوائية "بدون ملابس" كانا يجمعان التبرعات في اسكتلندا
تعرض رجل وامرأة لعملية دهس بينما كانا يستقلان "بدون ملابس" دراجات هوائية لجمع الأموال لمكافحة تغير المناخ في منطقة كيثنس باسكتلندا. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T16:39+0000
2022-07-15T16:39+0000
2022-07-15T16:39+0000
العالم
بريطانيا
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وكان كولين أنسورث ، 52 عاما، وسادي تان، 31 عاما، يقودان دراجتيهما في منطقة كيثنس باسكتلندا في 4 يوليو الجاري. حين اقتربت منهم امرأة كانت تقود سيارة وبدأت بشتمهما واصفت تان بـ "العاهرة".وحاولت دهس راكبي الدراجات العراة. في أكثر من محاولة لتسقطهما أرضا، وتمكنا من الهروب بعد تعرضهما لكدمات طفيفة، وفقا لصحيفة "مترو".أونسورث وتان، اللذان يصفان نفسيهما بأنه جزء من حركة العراة، يتنقلون عراة لجمع الأموال من أجل الصحة العقلية وتغير المناخ الخيرية، وإعادة بناء بريطانيا.وبدأت رحلتهما في 28 يونيو/ الماضي في اسكتلندا ومن المقرر أن تنتهي في نهاية يوليو في كورنوال. وقال ناشطون إنه بعد الحادث، خافوا من مواصلة الرحلة ولم يناموا لعدة أيام، لكنهم تلقوا الدعم من راكبي دراجات وسائقين آخرين سافروا معهم.يذكر أن إنجلترا وويلز لا تعتبران التعري في الأماكن العامة جريمة ما لم يخلع الشخص ملابسه لإحراج الآخرين. أما في اسكتلندا فالقانون الخاص بهذا الأمر أكثر غموضا.
https://arabic.sputniknews.com/20200216/مهرجان-العراة-آلاف-اليابانيين-يتقاتلون-للحصول-على-الحظ-السعيد-1044563668.html
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العالم, بريطانيا
دهس راكبي دراجات هوائية "بدون ملابس" كانا يجمعان التبرعات في اسكتلندا
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تعرض رجل وامرأة لعملية دهس بينما كانا يستقلان "بدون ملابس" دراجات هوائية لجمع الأموال لمكافحة تغير المناخ في منطقة كيثنس باسكتلندا.
وكان كولين أنسورث ، 52 عاما، وسادي تان، 31 عاما، يقودان دراجتيهما في منطقة كيثنس باسكتلندا في 4 يوليو الجاري. حين اقتربت منهم امرأة كانت تقود سيارة وبدأت بشتمهما واصفت تان بـ "العاهرة".
وحاولت دهس راكبي الدراجات العراة. في أكثر من محاولة لتسقطهما أرضا، وتمكنا من الهروب بعد تعرضهما لكدمات طفيفة، وفقا لصحيفة "مترو"
.
أونسورث وتان، اللذان يصفان نفسيهما بأنه جزء من حركة العراة
، يتنقلون عراة لجمع الأموال من أجل الصحة العقلية وتغير المناخ الخيرية، وإعادة بناء بريطانيا.
وبدأت رحلتهما في 28 يونيو/ الماضي في اسكتلندا ومن المقرر أن تنتهي في نهاية يوليو في كورنوال. وقال ناشطون إنه بعد الحادث، خافوا من مواصلة الرحلة ولم يناموا لعدة أيام، لكنهم تلقوا الدعم من راكبي دراجات وسائقين آخرين سافروا معهم.
16 فبراير 2020, 13:58 GMT
يذكر أن إنجلترا وويلز لا تعتبران التعري في الأماكن العامة جريمة ما لم يخلع الشخص ملابسه لإحراج الآخرين. أما في اسكتلندا فالقانون الخاص بهذا الأمر أكثر غموضا.