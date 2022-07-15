https://arabic.sputniknews.com/20220715/دونيتسك-تعرب-عن-دهشتها-من-إعلان-لندن-أن-المرتزق-البريطاني-كان-يمارس-نشاطا-إنسانيا-1065100483.html
دونيتسك تعرب عن دهشتها من إعلان لندن أن المرتزق البريطاني كان يمارس "نشاطا إنسانيا"
دونيتسك تعرب عن دهشتها من إعلان لندن أن المرتزق البريطاني كان يمارس "نشاطا إنسانيا"
أعربت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الجمعة، عن اندهاش بلادها من التصريحات البريطانية بشأن ممارسة المرتزق البريطاني الذي توفي... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T14:42+0000
2022-07-15T14:42+0000
2022-07-15T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت نيكونوروفا عبر قناة "روسيا 24": "ماذا يسعنا أن نقول إذا كانوا يستخدمون مصطلح (إنساني) في وصف هذه الأنشطة؟ يبدو أنه يجب تغيير تصور السلطات البريطانية عن ما يمكن أن يسمى نشاطا إنسانيا، وما إذا كان نشاط المرتزقة وتجنيد وتدريب الأشخاص على قتل الآخرين نشاطا إنسانيا".وكانت الخارجية البريطانية قد قالت، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك" إنها تحاول "بشكل عاجل" الحصول على تفسيرات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة ما وصفته بـ"عامل إغاثة" من المملكة المتحدة.في وقت سابق من اليوم، قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا: إن "المرتزق البريطاني بول أوري الذي تم أسره في دونيتسك توفي في 10 يوليو/تموز بسبب الأمراض والضغط على الرغم من الرعاية الطبية المقدمة له".
https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزارة-الخارجية-الروسية-تتهم-الأمم-المتحدة-بالتحيز-تجاه-أوكرانيا-1065097771.html
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العالم, روسيا
دونيتسك تعرب عن دهشتها من إعلان لندن أن المرتزق البريطاني كان يمارس "نشاطا إنسانيا"
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أعربت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الجمعة، عن اندهاش بلادها من التصريحات البريطانية بشأن ممارسة المرتزق البريطاني الذي توفي في دونيتسك "نشاطا إنسانيا".
موسكو - سبوتنيك. وقالت نيكونوروفا عبر قناة "روسيا 24": "ماذا يسعنا أن نقول إذا كانوا يستخدمون مصطلح (إنساني) في وصف هذه الأنشطة؟ يبدو أنه يجب تغيير تصور السلطات البريطانية عن ما يمكن أن يسمى نشاطا إنسانيا، وما إذا كان نشاط المرتزقة وتجنيد وتدريب الأشخاص على قتل الآخرين نشاطا إنسانيا".
وكانت الخارجية البريطانية قد قالت
، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك" إنها تحاول "بشكل عاجل" الحصول على تفسيرات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة ما وصفته بـ"عامل إغاثة" من المملكة المتحدة.
في وقت سابق من اليوم، قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا: إن "المرتزق البريطاني بول أوري الذي تم أسره في دونيتسك توفي في 10 يوليو/تموز بسبب الأمراض والضغط على الرغم من الرعاية الطبية المقدمة له".