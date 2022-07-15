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رئيس مؤسسة النفط الليبية يعلن رفع حالة القوة القاهرة
رئيس مؤسسة النفط الليبية يعلن رفع حالة القوة القاهرة
أعلنت اللجنة التنسيقية لحراك الهلال النفطي والحقول النفطية، اليوم الجمعة، من مدينة بنغازي الليبية "افتتاح كل الحقول والموانئ ‏النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T17:37+0000
2022-07-15T17:44+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.وكانت من أهم متطلبات اللجنة التنسيقية هي "إقالة رئيس المؤسسة رئيس المؤسسة السابق السابق، وذلك مقابل افتتاح النفط، ومذلم تحقيق العدالة في توزيع عائدات النفط، بالإضافة إلى ضرورة تمكين شباب الهلال النفطي من خريجي الجامعات والمتخصصين في المجال النفطي، وأن تتبنى المؤسسة علاج متضرري المناطق النفطية"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما طالبت اللجنة التنسيقية لحراك الهلال النفطي والحقول النفطية، بـ"إعادة اعمار المناطق النفطية من إصلاح الطرق وغيرها والاستفادة من التنمية المستدامة بالشكل المطلوب".وبعد اجتماع اليوم، "تمت الموافقة على كل مطالب اللجنة التنسيقية، وذلك بعد تعهد رئيس مؤسسة النفط الليبية الجديد، فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة بتلبية كل المتطلبات مقابل افتتاح النفط"، وفقا للبيان.وأكد ابن قدارة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" على هامش المؤتمر الصحفي أنه "ستكون تحركات المؤسسة في كل ربوع ليبيا والإنتاج من كل المناطق، ولا توجد أي مشاكل مع أي طرف".
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أخبار ليبيا اليوم

رئيس مؤسسة النفط الليبية يعلن رفع حالة القوة القاهرة

17:37 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 17:44 GMT 15.07.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة
رئيس مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
رئيس مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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يتبع
أعلنت اللجنة التنسيقية لحراك الهلال النفطي والحقول النفطية، اليوم الجمعة، من مدينة بنغازي الليبية "افتتاح كل الحقول والموانئ ‏النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة عن كل الموانئ النفطية الليبية‎".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.
وكانت من أهم متطلبات اللجنة التنسيقية هي "إقالة رئيس المؤسسة رئيس المؤسسة السابق السابق، وذلك مقابل افتتاح النفط، ومذلم تحقيق العدالة في توزيع عائدات النفط، بالإضافة إلى ضرورة تمكين شباب الهلال النفطي من خريجي الجامعات والمتخصصين في المجال النفطي، وأن تتبنى المؤسسة علاج متضرري المناطق النفطية"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما طالبت اللجنة التنسيقية لحراك الهلال النفطي والحقول النفطية، بـ"إعادة اعمار المناطق النفطية من إصلاح الطرق وغيرها والاستفادة من التنمية المستدامة بالشكل المطلوب".
وبعد اجتماع اليوم، "تمت الموافقة على كل مطالب اللجنة التنسيقية، وذلك بعد تعهد رئيس مؤسسة النفط الليبية الجديد، فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة بتلبية كل المتطلبات مقابل افتتاح النفط"، وفقا للبيان.
وأكد ابن قدارة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" على هامش المؤتمر الصحفي أنه "ستكون تحركات المؤسسة في كل ربوع ليبيا والإنتاج من كل المناطق، ولا توجد أي مشاكل مع أي طرف".
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