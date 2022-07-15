https://arabic.sputniknews.com/20220715/روسكوسموس-وناسا-توقعان-اتفاقية-بشأن-الرحلات-العابرة-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1065097096.html
"روسكوسموس" و"ناسا" توقعان اتفاقية بشأن الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" و"ناسا" توقعان اتفاقية بشأن الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية
قالت وكالة الفضاء الروسية، إن وكالتي "روسكوسموس" و"ناسا" وقعتا اتفاقية بشأن الرحلات العابرة لرواد الفضاء على متن السفن الأمريكية والروسية إلى محطة الفضاء... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:38+0000
2022-07-15T13:38+0000
2022-07-15T13:38+0000
روسيا
روسكوسموس
الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا
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وجاء في نص البيان: "وقعت وكالة "روسكوسموس" الحكومية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" اتفاقية بشأن رحلات أطقم متكاملة على مركبات نقل مأهولة روسية وأمريكية".وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تصب في مصلحة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وينبغي أن تسهم في تطوير التعاون في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية والتنفيذ الفعال لمشاريع الفضاء الخارجي واستكشافه للأغراض السلمية.وأعلن المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، أن الولايات المتحدة وروسيا بدأتا مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية بعد صدور قرار الحكومة الروسية.وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع. تجري (المفاوضات) عبر خط وحدة الملاحة الفضائية المأهولة في شركة "روسكوسموس" الحكومية التي يترأسها سيرغي كريكاليف".وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت في منتصف يونيو/ حزيران قراراً حول إجراء مفاوضات بين "روسكوسموس" و"ناسا" حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/موسكو-وواشنطن-تطلقان-مفاوضات-حول-الرحلات-العابرة-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1064476954.html
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روسيا, روسكوسموس, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا
"روسكوسموس" و"ناسا" توقعان اتفاقية بشأن الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية
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قالت وكالة الفضاء الروسية، إن وكالتي "روسكوسموس" و"ناسا" وقعتا اتفاقية بشأن الرحلات العابرة لرواد الفضاء على متن السفن الأمريكية والروسية إلى محطة الفضاء الدولية.
وجاء في نص البيان: "وقعت وكالة "روسكوسموس" الحكومية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"
اتفاقية بشأن رحلات أطقم متكاملة على مركبات نقل مأهولة روسية وأمريكية".
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تصب في مصلحة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وينبغي أن تسهم في تطوير التعاون في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية والتنفيذ الفعال لمشاريع الفضاء الخارجي واستكشافه للأغراض السلمية.
وأعلن المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، أن الولايات المتحدة وروسيا بدأتا مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية بعد صدور قرار الحكومة الروسية.
وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع. تجري (المفاوضات) عبر خط وحدة الملاحة الفضائية المأهولة في شركة "روسكوسموس"
الحكومية التي يترأسها سيرغي كريكاليف".
وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت في منتصف يونيو/ حزيران قراراً حول إجراء مفاوضات بين "روسكوسموس" و"ناسا" حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية.