https://arabic.sputniknews.com/20220715/سلطان-عمان-والمستشار-الألماني-يعقدان-لقاء-مغلقا-صور-1065076539.html
سلطان عمان والمستشار الألماني يعقدان لقاء مغلقا... صور
سلطان عمان والمستشار الألماني يعقدان لقاء مغلقا... صور
عقد سلطان عُمان هيثم بن طارق مباحثات رسمية ثنائية مع المستشار الألماني أولاف شولتز بمقر المستشارية في العاصمة الألمانية برلين. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T06:32+0000
2022-07-15T06:32+0000
2022-07-15T06:32+0000
سلطنة عمان
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758125_0:440:2077:1608_1920x0_80_0_0_57e911df318b7da2f92abc137ee23104.jpg
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، إن شولتز أقام مأدبة غداء للسلطان هيثم والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته الرسمية لألمانيا.وأضافت أنه تم خلال المأدبة تناول "العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين وسبل الارتقاء بمستويات التعاون والشراكة القائمة بينهما إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة".كما جرى تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تحظى باهتمام الجانبين في ضوء المستجدات والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.ولم تكشف الوكالة ما دار في اللقاء المغلق الذي اقتصر على الزعيمين.يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها سلطان عمان إلى برلين هي الأولى منذ تسلمه مقاليد الحكم في بلاده في يناير/كانون الثاني 2020، وتستمر 3 أيام.
سلطنة عمان
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758125_0:246:2077:1803_1920x0_80_0_0_86882e4fc6f0d2e31b1913b19d08b14f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, أخبار ألمانيا
سلطان عمان والمستشار الألماني يعقدان لقاء مغلقا... صور
تابعنا عبر
عقد سلطان عُمان هيثم بن طارق مباحثات رسمية ثنائية مع المستشار الألماني أولاف شولتز بمقر المستشارية في العاصمة الألمانية برلين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، إن شولتز أقام مأدبة غداء للسلطان هيثم والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته الرسمية لألمانيا.
وأضافت أنه تم خلال المأدبة تناول "العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين وسبل الارتقاء بمستويات التعاون والشراكة القائمة بينهما إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة".
كما جرى تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تحظى باهتمام الجانبين في ضوء المستجدات والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
ولم تكشف الوكالة ما دار في اللقاء المغلق الذي اقتصر على الزعيمين.
يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها سلطان عمان
إلى برلين هي الأولى منذ تسلمه مقاليد الحكم في بلاده في يناير/كانون الثاني 2020، وتستمر 3 أيام.