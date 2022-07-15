https://arabic.sputniknews.com/20220715/سوريا-تؤكد-على-تعزيز-التعاون-والتنسيق-مع-الصين-1065097466.html
سوريا تؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق مع الصين
سوريا تؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق مع الصين
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن لقاء عبر الفيديو جرى بين وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:42+0000
2022-07-15T13:42+0000
2022-07-15T13:42+0000
العالم العربي
الصين
أخبار سوريا اليوم
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وخلال اللقاء قال المقداد: "سورية حريصة على القيام بمزيد من الخطوات لتعزيز التنسيق والتعاون مع الصين في كافة المجالات"، وفقا للوكالة.بدوره أشاد وزير الخارجية الصيني بـ "صمود القيادة السورية والشعب السوري في النضال ضد الهجمة الغربية التي تعرضت لها سوريا وبالنتائج التي حققتها عبر الحفاظ على مصالحها والدفاع عن سيادتها واستقلالها".وكانت الصين قد دعت في أبريل/نيسان الماضي إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا "قاتم" وأن مسؤولية مساعدة الشعب تقع على عاتق المجتمع الدولي.وهذا وكان جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قد صرح في شهر آذار/مارس، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش والنمو وحماية جميع هذه الحقوق".
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الصين-الوضع-الاقتصادي-في-سوريا-قاتم-ومسؤولية-مساعدة-الشعب-تقع-على-عاتق-المجتمع-الدولي-1061705349.html
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الصين-تطالب-باحترام-سيادة-سوريا-وعدم-التدخل-بشؤونها-الداخلية-1060090586.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الصين, أخبار سوريا اليوم
سوريا تؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق مع الصين
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن لقاء عبر الفيديو جرى بين وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي.
وخلال اللقاء قال المقداد: "سورية حريصة على القيام بمزيد من الخطوات لتعزيز التنسيق والتعاون مع الصين في كافة المجالات"، وفقا للوكالة
.
بدوره أشاد وزير الخارجية الصيني بـ "صمود القيادة السورية والشعب السوري في النضال ضد الهجمة الغربية التي تعرضت لها سوريا وبالنتائج التي حققتها عبر الحفاظ على مصالحها والدفاع عن سيادتها واستقلالها".
وكانت الصين قد دعت في أبريل/نيسان الماضي إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا
لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا "قاتم" وأن مسؤولية مساعدة الشعب تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وهذا وكان جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قد صرح في شهر آذار/مارس، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش
والنمو وحماية جميع هذه الحقوق".