عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/سوق-الكمبيوتر-قد-يشهد-زيادة-في-الأسعار-حول-العالم-بعد-قرار-شركة-إنتل-1065101060.html
سوق الكمبيوتر قد يشهد زيادة في الأسعار حول العالم بعد قرار شركة "إنتل"‏
سوق الكمبيوتر قد يشهد زيادة في الأسعار حول العالم بعد قرار شركة "إنتل"‏
أعلنت شركة "إنتل" الأمريكية رفع أسعار معظم معالجاتها ورقائقها، وهو القرار الذي قد يؤثر بارتفاع ‏أسعار منتجات أجهزة الكمبيوتر والحواسيب حول العالم.‏ 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T14:59+0000
2022-07-15T14:59+0000
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102213/80/1022138041_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_6ac51ef1fcf9b3b4b55518515ed58698.jpg
وستزيد "إنتل" من أسعار معالجتها ورقائقها بنسبة تصل من 10 إلى 20 في المائة في وقت لاحق من العام الحالي، وهو ما قد يزيد من سعر أجهزة الكمبيوتر والخوادم، وذلك في الوقت الذي يشهد ضعفا في الطلب وانخفاض المبيعات، وفقا لموقع "نيكاي" الياباني.وقالت شركة "إنتل" في تصريحات لموقع "نيكاي" إنها "ستزيد الأسعار في قطاعات معينة من أعمالها بسبب الضغوط التضخمية"، مضيفة أنها أبلغت عملائها بهذه التغييرات.يشار إلى أنه مع استمرار جائحة فيروس "كورونا" المستجد في عمل الملايين من الأشخاص حول العالم من منازلهم، شهدت مبيعات أجهزة الكمبيوتر طفرة كبيرة بين عامي 2020 و2021، ومع ذلك، انفجرت هذه الفقاعة منذ ذلك الحين، وحذر مشترو "إنتل" الرئيسيون مثل شركات "إيسر" وأسوس" وغيرها من تباطؤ المبيعات في المستقبل.وشهد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي نموا هائلا خلال العامين الأولين من الوباء، إلا أنه مع زيادة أسعار الطاقة والوقود والطعام، فضلا قضاء وقت أقل في المنزل، عاد سوق أجهزة الكمبيوتر إلى حاله الواقعي.وشهد سوق أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضا أكبر بنسبة 18 في المئة، وفقا لبيانات شركة "غارتنر"، وتعليقا على هذا يقول مدير أبحاثها، ميكاكو كيتاجاوا: "هذه نكسة كبيرة في الحجم الإجمالي بعد عامين من النمو القوي جدا الذي حفّزه (كوفيد-19) وتجديد الاهتمام بأجهزة الكمبيوتر بين المستهلكين وقطاع التعليم".وتابع مشيرا إلى أنه "كان للتخلي عن العمليات أو التخلي عنها بالكامل في روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا تأثير أكبر على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، إذ اعتادت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الروسية لبائعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية الرائدة المساهمة بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة من إجمالي حجم أجهزة الكمبيوتر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/تسلا-تقاضي-موظفا-سابقا-بسبب-أسرار-الحاسوب-العملاق-1061954965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102213/80/1022138041_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_490a6ebe092d5755f8bb4b84a1a70c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مجتمع

سوق الكمبيوتر قد يشهد زيادة في الأسعار حول العالم بعد قرار شركة "إنتل"‏

14:59 GMT 15.07.2022
© flickr.com / Intel Photos / Nick Knupfferشركة إنتل الأمريكية
شركة إنتل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
شركة إنتل الأمريكية
© flickr.com / Intel Photos / Nick Knupffer
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة "إنتل" الأمريكية رفع أسعار معظم معالجاتها ورقائقها، وهو القرار الذي قد يؤثر بارتفاع ‏أسعار منتجات أجهزة الكمبيوتر والحواسيب حول العالم.‏
وستزيد "إنتل" من أسعار معالجتها ورقائقها بنسبة تصل من 10 إلى 20 في المائة في وقت لاحق من العام الحالي، وهو ما قد يزيد من سعر أجهزة الكمبيوتر والخوادم، وذلك في الوقت الذي يشهد ضعفا في الطلب وانخفاض المبيعات، وفقا لموقع "نيكاي" الياباني.
وقالت شركة "إنتل" في تصريحات لموقع "نيكاي" إنها "ستزيد الأسعار في قطاعات معينة من أعمالها بسبب الضغوط التضخمية"، مضيفة أنها أبلغت عملائها بهذه التغييرات.
تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
‏"تسلا" تقاضي موظفا سابقا بسبب أسرار "الحاسوب العملاق"‏
7 مايو, 14:45 GMT
يشار إلى أنه مع استمرار جائحة فيروس "كورونا" المستجد في عمل الملايين من الأشخاص حول العالم من منازلهم، شهدت مبيعات أجهزة الكمبيوتر طفرة كبيرة بين عامي 2020 و2021، ومع ذلك، انفجرت هذه الفقاعة منذ ذلك الحين، وحذر مشترو "إنتل" الرئيسيون مثل شركات "إيسر" وأسوس" وغيرها من تباطؤ المبيعات في المستقبل.
وشهد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي نموا هائلا خلال العامين الأولين من الوباء، إلا أنه مع زيادة أسعار الطاقة والوقود والطعام، فضلا قضاء وقت أقل في المنزل، عاد سوق أجهزة الكمبيوتر إلى حاله الواقعي.
وشهد سوق أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضا أكبر بنسبة 18 في المئة، وفقا لبيانات شركة "غارتنر"، وتعليقا على هذا يقول مدير أبحاثها، ميكاكو كيتاجاوا: "هذه نكسة كبيرة في الحجم الإجمالي بعد عامين من النمو القوي جدا الذي حفّزه (كوفيد-19) وتجديد الاهتمام بأجهزة الكمبيوتر بين المستهلكين وقطاع التعليم".
وتابع مشيرا إلى أنه "كان للتخلي عن العمليات أو التخلي عنها بالكامل في روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا تأثير أكبر على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، إذ اعتادت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الروسية لبائعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية الرائدة المساهمة بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة من إجمالي حجم أجهزة الكمبيوتر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала