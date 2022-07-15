https://arabic.sputniknews.com/20220715/شمخاني-الكيان-الصهيوني-يعمد-على-نقل-أزماته-الداخلية-إلى-المنطقة-1065096467.html

شمخاني: الكيان الصهيوني يعمد على نقل أزماته الداخلية إلى المنطقة

شمخاني: الكيان الصهيوني يعمد على نقل أزماته الداخلية إلى المنطقة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهيوني يلجأ إلى نقل الأزمات الداخلية إلى المنطقة أملا في خفض ضغوطه... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T13:15+0000

2022-07-15T13:15+0000

2022-07-15T13:15+0000

إيران

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن شمخاني أن استمرار الأفعال الشريرة التي تقوم بها إسرائيل، تهدف إلى التغلغل في آليات الأمن بالمنطقة، موضحا أن "الكيان الصهيوني" المركز الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة.وأشار شمخاني خلال لقائه نظيره الأذربيجاني راميل أوسوب اف، بالعاصمة الأذربيجانية باکو، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل تعاني من الأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والداخلية، لافتا إلى أنها تلجأ إلى نقل الأزمات الداخلية إلى المنطقة، سعيا منها لخفض الضغوط الداخلية.واعتبر المسؤول الإيراني البارز أن احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها من المقومات الأساسية لإرساء السلام، مؤكدا أن بلاده تعارض أي عمل يؤدي إلى انعدام الأمن وتغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة، مضيفا أن إيران ستواجه مثل هذه الإجراءات، باعتبار أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن المستدام هو التعاون المسؤول بين دول المنطقة.ومن جانبه أشار راميل أوسوب اف، أمين مجلس الأمن القومي لجمهورية أذربيجان، إلى القواسم الدينية والثقافية والحضارية المشتركة بين بلاده وإيران، باعتبارها فرصة استثنائية لتعزيز العلاقات الثنائية.وقال راميل:وأعرب المسؤول أذربيجاني عن أمله في أن تصبح زيارة شمخاني لبلاده نقطة تحول في العلاقات الثنائية، حيث ستزيل بعض العقبات المصطنعة في العلاقات بين طهران وباكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220708/شمخاني-يؤكد-ضرورة-حل-الخلافات-بين-دول-المنطقة-عبر-الحوار-1064843768.html

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