https://arabic.sputniknews.com/20220715/شمخاني-الكيان-الصهيوني-يعمد-على-نقل-أزماته-الداخلية-إلى-المنطقة-1065096467.html
شمخاني: الكيان الصهيوني يعمد على نقل أزماته الداخلية إلى المنطقة
شمخاني: الكيان الصهيوني يعمد على نقل أزماته الداخلية إلى المنطقة
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهيوني يلجأ إلى نقل الأزمات الداخلية إلى المنطقة أملا في خفض ضغوطه... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:15+0000
2022-07-15T13:15+0000
2022-07-15T13:15+0000
إيران
أخبار أذربيجان
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/86/1043508636_0:70:3180:1859_1920x0_80_0_0_25219872015e4614d1ac441bdbfcca50.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن شمخاني أن استمرار الأفعال الشريرة التي تقوم بها إسرائيل، تهدف إلى التغلغل في آليات الأمن بالمنطقة، موضحا أن "الكيان الصهيوني" المركز الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة.وأشار شمخاني خلال لقائه نظيره الأذربيجاني راميل أوسوب اف، بالعاصمة الأذربيجانية باکو، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل تعاني من الأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والداخلية، لافتا إلى أنها تلجأ إلى نقل الأزمات الداخلية إلى المنطقة، سعيا منها لخفض الضغوط الداخلية.واعتبر المسؤول الإيراني البارز أن احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها من المقومات الأساسية لإرساء السلام، مؤكدا أن بلاده تعارض أي عمل يؤدي إلى انعدام الأمن وتغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة، مضيفا أن إيران ستواجه مثل هذه الإجراءات، باعتبار أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن المستدام هو التعاون المسؤول بين دول المنطقة.ومن جانبه أشار راميل أوسوب اف، أمين مجلس الأمن القومي لجمهورية أذربيجان، إلى القواسم الدينية والثقافية والحضارية المشتركة بين بلاده وإيران، باعتبارها فرصة استثنائية لتعزيز العلاقات الثنائية.وقال راميل:وأعرب المسؤول أذربيجاني عن أمله في أن تصبح زيارة شمخاني لبلاده نقطة تحول في العلاقات الثنائية، حيث ستزيل بعض العقبات المصطنعة في العلاقات بين طهران وباكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/شمخاني-يؤكد-ضرورة-حل-الخلافات-بين-دول-المنطقة-عبر-الحوار-1064843768.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/86/1043508636_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_20cf0c97bfe4ffc828bf3d4483fc7f51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار أذربيجان, أخبار العالم الآن
شمخاني: الكيان الصهيوني يعمد على نقل أزماته الداخلية إلى المنطقة
تابعنا عبر
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهيوني يلجأ إلى نقل الأزمات الداخلية إلى المنطقة أملا في خفض ضغوطه الداخلية".
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن شمخاني أن استمرار الأفعال الشريرة التي تقوم بها إسرائيل، تهدف إلى التغلغل في آليات الأمن بالمنطقة، موضحا أن "الكيان الصهيوني" المركز الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة.
وأشار شمخاني خلال لقائه نظيره الأذربيجاني راميل أوسوب اف، بالعاصمة الأذربيجانية باکو، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل تعاني من الأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والداخلية، لافتا إلى أنها تلجأ إلى نقل الأزمات الداخلية إلى المنطقة، سعيا منها لخفض الضغوط الداخلية.
وشدد علي شمخاني
على أن "الدعم المستمر لإرساء السلام في المنطقة من الاستراتيجيات الرئيسية الإيرانية، والأمن المستورد لا يضمن المصالح المستدامة لدول المنطقة".
واعتبر المسؤول الإيراني البارز أن احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها من المقومات الأساسية لإرساء السلام، مؤكدا أن بلاده تعارض أي عمل يؤدي إلى انعدام الأمن وتغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة، مضيفا أن إيران ستواجه مثل هذه الإجراءات، باعتبار أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن المستدام هو التعاون المسؤول بين دول المنطقة.
ومن جانبه أشار راميل أوسوب اف، أمين مجلس الأمن القومي لجمهورية أذربيجان، إلى القواسم الدينية والثقافية والحضارية المشتركة بين بلاده وإيران، باعتبارها فرصة استثنائية لتعزيز العلاقات الثنائية
.
إن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة من الأولويات المهمة لإيران وأذربيجان.
وأعرب المسؤول أذربيجاني عن أمله في أن تصبح زيارة شمخاني لبلاده نقطة تحول في العلاقات الثنائية، حيث ستزيل بعض العقبات المصطنعة في العلاقات بين طهران وباكو.