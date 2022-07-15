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https://arabic.sputniknews.com/20220715/شواهد-القبور-في-مقبرة-اليهود-في-اسطنبول-تتعرض-للتخريب-1065105661.html
شواهد القبور في مقبرة اليهود في اسطنبول تتعرض للتخريب
شواهد القبور في مقبرة اليهود في اسطنبول تتعرض للتخريب
قالت الجالية اليهودية المحلية اليوم الجمعة إن مخربين اقتحموا مقبرة يهودية في اسطنبول خلال الليل وحطموا عشرات شواهد القبور. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:45+0000
2022-07-15T15:45+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وقالت في منشور على تويتر إن شواهد القبور دمرت في مقبرة هاسكوي ونشرت صورا لعمليات التخريب، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".وأضافت أنه "تم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة مع كافة الصور والتسجيلات الليلية ونتوقع القبض على مرتكبي هذا التخريب في أقرب وقت ممكن".بدوره، ندد وزير الداخلية سليمان صويلو عبر تغريدة على تويتر بالهجوم "الشنيع"، مشيرا إلى أنه "تم اعتقال اثنين من الجناة بالعمل الدقيق لقسم شرطة اسطنبول لدينا، والتحقيق مستمر".وأضاف صويلو "أولئك الذين يحاولون زعزعة وحدتنا وتضامننا مع مثل هذه الهجمات الاستفزازية لن يسمح لهم أبدا بالنجاح".وقال مكتب محافظ اسطنبول في بيان إن خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاما مسؤولون عن تدمير 81 شاهد قبر في المقبرة اليهودية.وأضاف البيان "نتيجة فحص لقطات الكاميرا الأمنية، تبين أن 81 شاهد قبر قد دمرت في المقبرة وأن الحادث نفذه أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاما" وأن المشتبه بهم "تم القبض عليهم والتحقيق مستمر"، مقدما "أطيب تمنياتنا لمواطنينا اليهود".تعتبر المقابر المسيحية واليهودية في تركيا أهدافا منتظمة للتخريب في الدولة ذات الأغلبية المسلمة. ويعيش حوالي 15000 يهودي في تركيا اليوم، وتقع غالبيتهم في اسطنبول، أكبر مدينة في البلاد.يذكر أنه في عام 2020، تم تدنيس قبور في مقبرة أرمنية في العاصمة أنقرة.
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العالم, أخبار تركيا اليوم

شواهد القبور في مقبرة اليهود في اسطنبول تتعرض للتخريب

15:45 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgulلعاب بحر مرمرة في اسطنبول، تركيا 6 يونيو 2021
لعاب بحر مرمرة في اسطنبول، تركيا 6 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
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قالت الجالية اليهودية المحلية اليوم الجمعة إن مخربين اقتحموا مقبرة يهودية في اسطنبول خلال الليل وحطموا عشرات شواهد القبور.
وقالت في منشور على تويتر إن شواهد القبور دمرت في مقبرة هاسكوي ونشرت صورا لعمليات التخريب، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وأضافت أنه "تم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة مع كافة الصور والتسجيلات الليلية ونتوقع القبض على مرتكبي هذا التخريب في أقرب وقت ممكن".
بدوره، ندد وزير الداخلية سليمان صويلو عبر تغريدة على تويتر بالهجوم "الشنيع"، مشيرا إلى أنه "تم اعتقال اثنين من الجناة بالعمل الدقيق لقسم شرطة اسطنبول لدينا، والتحقيق مستمر".
وأضاف صويلو "أولئك الذين يحاولون زعزعة وحدتنا وتضامننا مع مثل هذه الهجمات الاستفزازية لن يسمح لهم أبدا بالنجاح".
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وقال مكتب محافظ اسطنبول في بيان إن خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاما مسؤولون عن تدمير 81 شاهد قبر في المقبرة اليهودية.
وأضاف البيان "نتيجة فحص لقطات الكاميرا الأمنية، تبين أن 81 شاهد قبر قد دمرت في المقبرة وأن الحادث نفذه أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاما" وأن المشتبه بهم "تم القبض عليهم والتحقيق مستمر"، مقدما "أطيب تمنياتنا لمواطنينا اليهود".
تعتبر المقابر المسيحية واليهودية في تركيا أهدافا منتظمة للتخريب في الدولة ذات الأغلبية المسلمة. ويعيش حوالي 15000 يهودي في تركيا اليوم، وتقع غالبيتهم في اسطنبول، أكبر مدينة في البلاد.
يذكر أنه في عام 2020، تم تدنيس قبور في مقبرة أرمنية في العاصمة أنقرة.
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