https://arabic.sputniknews.com/20220715/صحفية-من-سبوتنيك-يصور-واقع-الحياة-داخل-إقليم-دونباس-1065088876.html

صحفية من "سبوتنيك" تصور واقع الحياة داخل إقليم دونباس

صحفية من "سبوتنيك" تصور واقع الحياة داخل إقليم دونباس

زارت صحفية من وكالة "سبوتنيك" جمهوريتي لوغانيك ودونيتسك الشعبيتين واطلع على سير الحياة، بعد تحرير إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والكتائب القومية... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T11:30+0000

2022-07-15T11:30+0000

2022-07-15T12:47+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

تقارير سبوتنيك

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قالت الصحفية "في عام 2018، زرت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في ذلك الوقت كانت هناك أقسام منفصلة فقط من حدودهما الدستورية. هذه المرة أراقب تطور الأحداث في دونباس في ظل ظروف مختلفة، على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية.وتابعت الصحفية: "خلال رحلتي هنا في عام 2018، تحدث السكان الناطقون بالروسي، والذين يشكلون ما لا يقل عن 30 في المائة من إجمالي سكان أوكرانيا، بصراحة عن مدى انتظارهم لوصول الجيش الروسي. وهكذا تحققت أمنياتهم، ولكن بتكلفة عالية لمواجهة العناصر القومية المتطرفة والنازية الجديدة التي تجذرت في الجيش الأوكراني في السنوات الثماني منذ انقلاب الميدان المدعوم من الولايات المتحدة".وأضافت الصحفية: "أتينا إلى دونباس مع مجموعة كبيرة من الصحفيين الدوليين كجزء من جولة صحفية نظمتها وزارة الدفاع الروسية. يجب التأكيد على أن روسيا، وكذلك جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دعت الصحفيين الغربيين لتغطية الوضع في الميدان على خلفية الرقابة الشديدة والعقوبات من الغرب. وسمح لممثلي وكالات مثل Die Ziet وLe Figaro بالمشاركة في الجولة الصحفية، في حين تم حظر أنشطة وسائل الإعلام الروسية في دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا".واستمرت قائلة: "قبل ثلاثة أسابيع، حررت القوات الروسية والقوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، مدينة سيفيرودونتسك. مع الإجراءات الأمنية المكثفة، وصلنا إلى هذه المدينة الصغيرة. حجم الضرر هائل هنا، المباني والمتاجر والحدائق والجسور التي كانت على "خط الدفاع" التي أنشأها القوميون الأوكرانيون من خلال وضع أنظمة NLAW الأمريكية و Javelin و "Mİlan" الإيطالية في المناطق السكنية تم تدميرها.وقالت امرأة من سكان مدينة "سيفيرودونتسك، "يعتبر القوميون المتطرفون أنفسهم آلهة، والسكان الروس يعاملون كالعبيد". بعد هذه المأساة لم تعد أوكرانيا موجودة بالنسبة لي. هنا فقط الروس".تؤكد المرأة أنه بعد وصول القوات الروسية والقوات الشعبية، بدأت الحياة تتحسن تدريجياً: "الآن أصبحت آمنة في كل مكان. بالطبع، هناك بعض المشاكل،.لا توجد كهرباء ، لكنهم يأتون إلينا بمولدات كهربائية ويؤمنون الكهرباء. إنهم يوفرون الطعام والماء. أعمال الاتصالات المتنقلة. الرعاية الطبية جيدة والعيادات والمستشفيات مفتوحة. الطب مجاني ولا يتعين عليك دفع أي شيء".الأمور أفضل في ليسيتشانسك، التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من سيفيرودونيتسك ، وقد سيطرت عليها القوات الروسية مع قوات جمهورية لوغانسك الشعبية قبل أسبوع.وبعد اشتباكات عنيفة في سيفيرودونتسك، أدرك المتطرفون عدم قدرتهم على الصمود هنا وغادروا ليسيتشانسك. وتواصل القوات المتحالفة توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المحليين، والقيام بأعمال إزالة الألغام.متحف أسلحة الناتوفي أحد الشوارع المركزية في ليسيتشانسك، يتم عرض المعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها وانتزاعها من القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة. هذا في الواقع "متحف أسلحة الناتو". هناك ترى الدبابات وناقلات الجند المدرعة وقاذفات الصواريخ التي تلقتها أوكرانيا من الناتو. كلها في حالة عمل جيدة وسيستخدمها الجيش الروسي وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".مستشفى جديد في لوغانسكتعتبر الظروف المعيشية في لوغانسك صعبة للغاية، لكن إعادة إعمار البنى التحتية يكتسب أولوية هنا. ويسير بناء المستشفى، الذي أقيمت أساساته قبل ثلاثة أسابيع ، بخطى سريعة. يعد المشروع ، الذي تم تطويره أثناء جائحة كورونا وتم تنفيذه بمساعدة روسيا، أول مستشفى متعدد الوظائف في المنطقة بسعة 200 سرير. أكد رئيس لوغانسك، ليونيد باشنيك، خلال زيارة لموقع البناء، أنه لم يكن هناك مستشفى للأمراض المعدية في جمهوريتهم من قبل، وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المرفق وتشغيله في وقت قصير.مدينة ماريوبول تعود إلى الحياة الطبيعيةبدأت للتو عملية العودة إلى الحياة الطبيعية في سيفيرودونيتسك وليزيتشانسك. وفي ماريوبول، يجري العمل بالفعل على قدم وساق لاستعادة البنية التحتية للمدينة. ويجري تشييد مبان جديدة في موقع المباني المدمرة. كما سيتم توفير الشقق في المباني السكنية المكونة من خمسة طوابق مجانا لأولئك الذين دمرت منازلهم. تم إطلاق المشروع في يونيو/ حزيران الماضي وتنفذه وزارة الدفاع الروسية.قال أوليغ بيشينكين، المسؤول عن بناء مرافق جديدة في ماريوبول، إنه سيتم بناء ما مجموعه 1011 مبنى سكني لأكثر من 9000 شخص. بالإضافة إلى ذلك هناك 12 مشروعا تجاريا وغير تجاري لبناء شتى المرافق. ومن المقرر تنفيذها في أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.كما تقوم وزارة الدفاع الروسية ببناء أول مستشفى متعدد الوظائف في ماريوبول بسعة 60 سريرا. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء في سبتمبر وأكتوبر. وسيوفر هذا المشروع فرص عمل لـ 125 شخصا من السكان المحليين.العمل على إزالة الألغامأخطر جزء من العمل لإعادة الحياة الطبيعية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هو الكشف عن الألغام التي زرعتها القوات المسلحة الأوكرانية وتحييدها. يتم إبطال مفعول حوالي 400 لغم يومياً. وأتيحت لنا الفرصة لمراقبة تشغيل نظام إزالة الألغام باستخدام الروبوت "أوران-9".قال قائد وحدة إزالة الألغام في المركز الدولي لمكافحة الألغام، ألكسندر جروموف، إن العمل سيستمر حتى يتم إبطال الألغام تماما.كتب غولن لدى القوات المسلحة الأوكرانيةمن بين المواد التي تمت مصادرتها من القوات المتحالفة من الجيش الأوكراني، تم العثور على أسلحة وأعلام وذخيرة، بالإضافة إلى كتابين للداعية الإسلامي فتح الله غولن (منظمة غولن الإرهابية التي أنشأها تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية في تركيا). هما "إبريق متصدع" و"مؤشر القلب".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

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