https://arabic.sputniknews.com/20220715/صواريخ-كروز-الروسية-تثير-قلق-الولايات-المتحدة-1065109802.html
صواريخ "كروز" الروسية تثير قلق الولايات المتحدة
صواريخ "كروز" الروسية تثير قلق الولايات المتحدة
قال المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن صواريخ "كروز" الروسية "Kh-101" و" Kh-102" ستكون قادرة على إصابة هدف في معظم أراضي أمريكا الشمالية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T17:34+0000
2022-07-15T17:34+0000
2022-07-15T17:34+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062614697_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_486d89fdb604efb7560b330dbb35cbca.jpg
يقول الخبراء إن الولايات المتحدة لديها القليل من المعلومات إن لم تكن معدومة بشأن هذه الأسلحة، في حين أن الإطلاق الناجح لصواريخ كروز بعيدة المدى في مواقع الاختبار الروسية يثير قلق البنتاغون، وذلك بسبب صعوبة اكتشاف وتدمير صواريخ "Kh-101" و" Kh-102".وتستخدم صواريخ كروز كتقنيات لتقليل الرؤية وأنظمة الكشف المضادة، وبحسب بعض التقارير، فإنها مزودة بمحطات حرب إلكترونية خاصة بها، وفقا لموقع "riafan" الروسي.من الناحية الهيكلية، فإن "Kh-101" و"Kh-102" هما نفس الصاروخ، والفرق الوحيد هو في الرأس الحربي، حيث تم تجهيز "X-102" برأس حربي نووي حراري يبلغ من 250 كيلو طن إلى ميغا طن.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إطلاق-4-صواريخ-كاليبر-كروز-من-غواصة-تابعة-للبحرية-الروسية-باتجاه-المنشآت-العسكرية-الأوكرانية-1062620224.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062614697_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7ab41bd60d5edb7efa57c8e61197e5a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صواريخ "كروز" الروسية تثير قلق الولايات المتحدة
تابعنا عبر
قال المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن صواريخ "كروز" الروسية "Kh-101" و" Kh-102" ستكون قادرة على إصابة هدف في معظم أراضي أمريكا الشمالية.
يقول الخبراء إن الولايات المتحدة لديها القليل من المعلومات إن لم تكن معدومة بشأن هذه الأسلحة، في حين أن الإطلاق الناجح لصواريخ كروز بعيدة المدى في مواقع الاختبار الروسية يثير قلق البنتاغون، وذلك بسبب صعوبة اكتشاف وتدمير صواريخ "Kh-101" و" Kh-102".
وتستخدم صواريخ كروز كتقنيات لتقليل الرؤية وأنظمة الكشف المضادة، وبحسب بعض التقارير، فإنها مزودة بمحطات حرب إلكترونية خاصة بها، وفقا لموقع "riafan
" الروسي.
من الناحية الهيكلية، فإن "Kh-101" و"Kh-102" هما نفس الصاروخ، والفرق الوحيد هو في الرأس الحربي، حيث تم تجهيز "X-102" برأس حربي نووي حراري يبلغ من 250 كيلو طن إلى ميغا طن.