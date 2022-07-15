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صواريخ "كروز" الروسية تثير قلق الولايات المتحدة
صواريخ "كروز" الروسية تثير قلق الولايات المتحدة
قال المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن صواريخ "كروز" الروسية "Kh-101" و" Kh-102" ستكون قادرة على إصابة هدف في معظم أراضي أمريكا الشمالية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T17:34+0000
2022-07-15T17:34+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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يقول الخبراء إن الولايات المتحدة لديها القليل من المعلومات إن لم تكن معدومة بشأن هذه الأسلحة، في حين أن الإطلاق الناجح لصواريخ كروز بعيدة المدى في مواقع الاختبار الروسية يثير قلق البنتاغون، وذلك بسبب صعوبة اكتشاف وتدمير صواريخ "Kh-101" و" Kh-102".وتستخدم صواريخ كروز كتقنيات لتقليل الرؤية وأنظمة الكشف المضادة، وبحسب بعض التقارير، فإنها مزودة بمحطات حرب إلكترونية خاصة بها، وفقا لموقع "riafan" الروسي.من الناحية الهيكلية، فإن "Kh-101" و"Kh-102" هما نفس الصاروخ، والفرق الوحيد هو في الرأس الحربي، حيث تم تجهيز "X-102" برأس حربي نووي حراري يبلغ من 250 كيلو طن إلى ميغا طن.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إطلاق-4-صواريخ-كاليبر-كروز-من-غواصة-تابعة-للبحرية-الروسية-باتجاه-المنشآت-العسكرية-الأوكرانية-1062620224.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صواريخ "كروز" الروسية تثير قلق الولايات المتحدة

17:34 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قال المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن صواريخ "كروز" الروسية "Kh-101" و" Kh-102" ستكون قادرة على إصابة هدف في معظم أراضي أمريكا الشمالية.
يقول الخبراء إن الولايات المتحدة لديها القليل من المعلومات إن لم تكن معدومة بشأن هذه الأسلحة، في حين أن الإطلاق الناجح لصواريخ كروز بعيدة المدى في مواقع الاختبار الروسية يثير قلق البنتاغون، وذلك بسبب صعوبة اكتشاف وتدمير صواريخ "Kh-101" و" Kh-102".
وتستخدم صواريخ كروز كتقنيات لتقليل الرؤية وأنظمة الكشف المضادة، وبحسب بعض التقارير، فإنها مزودة بمحطات حرب إلكترونية خاصة بها، وفقا لموقع "riafan" الروسي.
إطلاق أربعة صواريخ كاليبر كروز من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إطلاق 4 صواريخ "كاليبر كروز" من غواصة تابعة للبحرية الروسية باتجاه المنشآت العسكرية الأوكرانية
23 مايو, 13:11 GMT
من الناحية الهيكلية، فإن "Kh-101" و"Kh-102" هما نفس الصاروخ، والفرق الوحيد هو في الرأس الحربي، حيث تم تجهيز "X-102" برأس حربي نووي حراري يبلغ من 250 كيلو طن إلى ميغا طن.
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