عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/طبيب-مصري-يقدم-نصائح-لتجنب-لدغات-النحل-في-الصيف-1065095816.html
طبيب مصري يقدم نصائح لتجنب لدغات النحل في الصيف
طبيب مصري يقدم نصائح لتجنب لدغات النحل في الصيف
قدم الدكتور هاني الناظر، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث‎ في مصر، عدة نصائح للحماية من خطر التعرض للدغات النحل خاصة في فصل الصيف. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:42+0000
2022-07-15T12:42+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062172586_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151bd8563228733d229f0be0a2d829c7.jpg
وقال الناظر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه بعد عدة حوادث أخيرة يوضح كيفية الحماية من لدغات النحل، وذلك من خلال ما يلي:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062172586_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58bb43f75612a6514257448be5f2c6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

طبيب مصري يقدم نصائح لتجنب لدغات النحل في الصيف

12:42 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / Said Khatibمربيو النحل فلسطينيون يجمعون العسل في المنحل خلال موسم الحصاد السنوي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فلسطين، 9 مايو 2022.
مربيو النحل فلسطينيون يجمعون العسل في المنحل خلال موسم الحصاد السنوي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فلسطين، 9 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Said Khatib
تابعنا عبرTelegram
قدم الدكتور هاني الناظر، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث‎ في مصر، عدة نصائح للحماية من خطر التعرض للدغات النحل خاصة في فصل الصيف.
وقال الناظر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه بعد عدة حوادث أخيرة يوضح كيفية الحماية من لدغات النحل، وذلك من خلال ما يلي:
1.
عدم السير بأقدام حافية مع الحرص علي تغطية الذراعين والقدمين.
2.
عدم ارتداء ملابس ذات ألوان زاهية أو ذات الرسومات النباتية والزهرية.
3.
تجنب استخدام العطور ذات الرائحة النفاذة.
4.
التحقق قبل الجلوس وتناول الطعام من خلو المكان من النحل.
5.
عدم ترك أطعمة مكشوفة خاصة الحلويات والعصائر والمياه الغازية وإزالة بقاياها من سطح الجسم.
6.
حال اقتراب النحل منك ابتعد عنه بهدوء ولا تحاول إبعاده بيدك حتي لا يلدغك دفاعا عن نفسه.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала