https://arabic.sputniknews.com/20220715/طبيب-مصري-يقدم-نصائح-لتجنب-لدغات-النحل-في-الصيف-1065095816.html
طبيب مصري يقدم نصائح لتجنب لدغات النحل في الصيف
طبيب مصري يقدم نصائح لتجنب لدغات النحل في الصيف
قدم الدكتور هاني الناظر، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث في مصر، عدة نصائح للحماية من خطر التعرض للدغات النحل خاصة في فصل الصيف. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:42+0000
2022-07-15T12:42+0000
2022-07-15T12:42+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062172586_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151bd8563228733d229f0be0a2d829c7.jpg
وقال الناظر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه بعد عدة حوادث أخيرة يوضح كيفية الحماية من لدغات النحل، وذلك من خلال ما يلي:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062172586_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58bb43f75612a6514257448be5f2c6ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
طبيب مصري يقدم نصائح لتجنب لدغات النحل في الصيف
تابعنا عبر
قدم الدكتور هاني الناظر، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث في مصر، عدة نصائح للحماية من خطر التعرض للدغات النحل خاصة في فصل الصيف.
وقال الناظر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه بعد عدة حوادث أخيرة يوضح كيفية الحماية من لدغات النحل، وذلك من خلال ما يلي:
1.
عدم السير بأقدام حافية مع الحرص علي تغطية الذراعين والقدمين.
2.
عدم ارتداء ملابس ذات ألوان زاهية أو ذات الرسومات النباتية والزهرية.
3.
تجنب استخدام العطور ذات الرائحة النفاذة.
4.
التحقق قبل الجلوس وتناول الطعام من خلو المكان من النحل.
5.
عدم ترك أطعمة مكشوفة خاصة الحلويات والعصائر والمياه الغازية وإزالة بقاياها من سطح الجسم.
6.
حال اقتراب النحل منك ابتعد عنه بهدوء ولا تحاول إبعاده بيدك حتي لا يلدغك دفاعا عن نفسه.